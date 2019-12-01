ГОРОД КОВЫЛКИНО (Мордовия), 1 дек — РИА Новости. В Мордовии заступила на боевое дежурство первая радиолокационная станция "Контейнер".

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РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии. Как рассказал "Интерфаксу" в воскресенье командующий 1-й армией ПВО-ПРО генерал-лейтенант Андрей Демин, это первая станция такого типа.

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