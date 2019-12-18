Армия и оружие
Газета.RuВ Сирии повторно испытали российские Су-57
Минобороны России повторно испытало многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 в Сирии, сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе.
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Общество
Пескова спросили об обысках у бизнесмена Гуцериева
Журналисты спросили его о каких-либо деталях относительно следственных действий в отношении бизнесмена.
Общество
Обвиненный в изнасиловании многодетный отец арестован на два месяца
РЕН ТВ Гатчинский городской суд Ленобласти удовлетворил ходатайство следствия об аресте многодетного отца, обвиненного в изнасиловании 13-летней дочери.
Наука
Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу
Ученые выяснили, для чего древние полинезийцы устанавливали истуканы на острове Пасхи.
Энергетика
Мировые цены на нефть вновь снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 17 декабря.
Экономика
Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину
У Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова возникли затруднения с поставкой угля в Европу через территорию Украины.
Футбол
Божович рассказал, почему пропал на время из медийного пространства
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал о причинах, почему он некоторое время не давал интервью журналистам.У меня была операция на носовой перегородке.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Экономика
МВФ оценил долю «фантомных» иностранных инвестиций в России
Более половины накопленных иностранных инвестиций в экономику России приходится на «фантомные» зарубежные корпорации, то есть осуществлено компаниями-пустышками, скрывающими страну — истинный источник этих вложений.
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Происшествия
В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом
Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.
Культура
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Политика
Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
Политика
Экс-министр рассказал о срыве переговоров Ельцина с Дудаевым
В 1994 году, перед началом ввода российских войск в Чечню, Москва и Грозный договорились о проведении переговоров, однако в итоге Кремль отказался от встречи с лидером сепаратистов Джохаром Дудаевым.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.
Футбол
Смолов претендует на звание лучшего игрока в истории «Краснодара»
Политика
Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа с 1 января
Компания "Оператор ГТС Украины" и румынская компания Transgaz подписали соглашение, которое позволит поставлять природный газ в реверсном режиме на Украину и далее в направлении Молдавии.
Политика
Зеленский одобрил снижение нормы концентрации земли в одних руках
Президент Украины Владимир Зеленский положительно смотрит на идею снизить норму концентрации земли в одних руках до 10 тыс. га.
Фигурное катание
Загитова отказалась комментировать приостановление своей карьеры
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова отказалась комментировать приостановление своей карьеры на пресс-конференции.
Происшествия
На Сахалине трех полицейских осудили за пытки женщины
Общество
Власти ЛНР повысят зарплаты госслужащих и работников госорганов
"С целью повышения социальных стандартов принято решение о увеличении зарплат госслужащих и работников государственных органов республики до 26% к должностному окладу", - написал Пасечник в своем аккаунте в Twitter.
Политика
Рада приняла законопроект о депутатской неприкосновенности
Депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект, который вносит изменения в законодательство, чтобы ограничить депутатскую неприкосновенность.
Хоккей
Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника
Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников во второй раз в сезоне забросил шайбу, находясь за воротами соперника.
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Политика
В Кремле оценили возможные санкции США против «Северного потока-2»
В Кремле оценили возможные санкции США против "Северного потока-2".
Политика
Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
Общество
Rambler отзывает иск к Twitch без выплаты компенсации
Компания Rambler Group в среду отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги.
Политика
Россияне высказали свое мнение по поводу Украины и Зеленского
Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос среди жителей РФ, чтобы узнать их мнение по поводу ситуации на Украине.
Гаджеты
Inoi выпустила телефон для российских военнослужащих
Одна из российских компаний, уже известная отечественному потребителю мобильных телефонов, представила публике новый гаджет, рассчитанный на применение военнослужащими МО РФ.
Политика
Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»
Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
Общество
Законопроект о такси и агрегаторах внесен в Госдуму
Законопроект о такси и агрегаторах внесла в Госдуму член Совфеда Людмила Бокова, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.