Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Сирии повторно испытали российские Су-57

Минобороны России повторно испытало многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 в Сирии, сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе.
Читать в источнике
Комментировать37

Подробнее о событии

В Сирии испытали Су-57 – терминаторы «Судного дня» для F-22

REGNUM00:13

Истребитель Су-57 успешно повторно испытан в Сирии

ТАССвчера в 16:09

Глава Генштаба сообщил о втором этапе успешных испытаний Су-57 в Сирии

РБКвчера в 18:04

Истребители Су-57 второй раз побывали в Сирии и выполнили все задачи

Красная веснавчера в 17:36

Новейшие истребители Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии

ТК Звездавчера в 16:57

Новейшие истребители Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии

РИА Новостивчера в 16:30

Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии

Взгляд.рувчера в 20:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 07:36, Ашберн
Общество

Пескова спросили об обысках у бизнесмена Гуцериева

Журналисты спросили его о каких-либо деталях относительно следственных действий в отношении бизнесмена.
Lenta.ru 07:03
Общество

Обвиненный в изнасиловании многодетный отец арестован на два месяца

РЕН ТВ Гатчинский городской суд Ленобласти удовлетворил ходатайство следствия об аресте многодетного отца, обвиненного в изнасиловании 13-летней дочери.
РЕН ТВ 06:46
Наука

Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу

Ученые выяснили, для чего древние полинезийцы устанавливали истуканы на острове Пасхи.
ToDay News Ufa вчера в 13:49
Энергетика

Мировые цены на нефть вновь снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 17 декабря.
RT на русском вчера в 00:19
Экономика

Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину

У Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова возникли затруднения с поставкой угля в Европу через территорию Украины.
РБК 01:40
Футбол

Божович рассказал, почему пропал на время из медийного пространства

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал о причинах, почему он некоторое время не давал интервью журналистам.У меня была операция на носовой перегородке.
Soccer.ru 07:20
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском 03:30
Экономика

МВФ оценил долю «фантомных» иностранных инвестиций в России

Более половины накопленных иностранных инвестиций в экономику России приходится на «фантомные» зарубежные корпорации, то есть осуществлено компаниями-пустышками, скрывающими страну — истинный источник этих вложений.
РБК 04:04
Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
Происшествия

В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом

Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.
Газета.Ru 05:17
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru вчера в 09:16
Политика

Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
РИА Новости вчера в 21:13
Политика

Экс-министр рассказал о срыве переговоров Ельцина с Дудаевым

В 1994 году, перед началом ввода российских войск в Чечню, Москва и Грозный договорились о проведении переговоров, однако в итоге Кремль отказался от встречи с лидером сепаратистов Джохаром Дудаевым.
РБК 02:20
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.
Газета.Ru вчера в 09:53
Футбол

Смолов претендует на звание лучшего игрока в истории «Краснодара»

Евро-футбол.ру 07:05
Политика

Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа с 1 января

Компания "Оператор ГТС Украины" и румынская компания Transgaz подписали соглашение, которое позволит поставлять природный газ в реверсном режиме на Украину и далее в направлении Молдавии.
ТАСС 05:56
Политика

Зеленский одобрил снижение нормы концентрации земли в одних руках

Президент Украины Владимир Зеленский положительно смотрит на идею снизить норму концентрации земли в одних руках до 10 тыс. га.
REGNUM 04:35
Фигурное катание

Загитова отказалась комментировать приостановление своей карьеры

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова отказалась комментировать приостановление своей карьеры на пресс-конференции.
RT на русском 05:28
Происшествия

На Сахалине трех полицейских осудили за пытки женщины

Российская газета вчера в 21:16
Общество

Власти ЛНР повысят зарплаты госслужащих и работников госорганов

"С целью повышения социальных стандартов принято решение о увеличении зарплат госслужащих и работников государственных органов республики до 26% к должностному окладу", - написал Пасечник в своем аккаунте в Twitter.
РИА Новости вчера в 15:43
Политика

Рада приняла законопроект о депутатской неприкосновенности

Депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект, который вносит изменения в законодательство, чтобы ограничить депутатскую неприкосновенность.
RT на русском 06:24
Хоккей

Форвард «Каролины» Свечников снова забил гол из-за ворот соперника

Российский форвард "Каролины" Андрей Свечников во второй раз в сезоне забросил шайбу, находясь за воротами соперника.
Российская газета вчера в 23:37
Шоу-бизнес

В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Вокруг ТВ 15 декабря в 12:54
Политика

В Кремле оценили возможные санкции США против «Северного потока-2»

В Кремле оценили возможные санкции США против "Северного потока-2".
Piter.tv 06:30
Политика

Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту

"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
РИА Новости 05:42
Общество

Rambler отзывает иск к Twitch без выплаты компенсации

Компания Rambler Group в среду отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги.
ТАСС 06:27
Политика

Россияне высказали свое мнение по поводу Украины и Зеленского

Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос среди жителей РФ, чтобы узнать их мнение по поводу ситуации на Украине.
NewInform вчера в 22:40
Гаджеты

Inoi выпустила телефон для российских военнослужащих

Одна из российских компаний, уже известная отечественному потребителю мобильных телефонов, представила публике новый гаджет, рассчитанный на применение военнослужащими МО РФ.
Faktom 06:50
Политика

Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»

Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
РБК 06:24
Общество

Законопроект о такси и агрегаторах внесен в Госдуму

Законопроект о такси и агрегаторах внесла в Госдуму член Совфеда Людмила Бокова, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.
REGNUM 05:04
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное