Армия и оружие

REGNUMREGNUMНовейшие минометы производства Украины оказались непригодными

Киев, 20 июня 2020, 11:52 — REGNUM Партию новейших самоходных минометов украинского производства «Барс-8ММК» отказалось принимать у концерна «Укроборонпром» из-за некондиционных стволов и отсутствия таблицы стрельбы оборонное ведомство Украины. Об этом 20 июня сообщает портал Defence Express.
Читать в источнике
Комментировать294

Подробнее о событии

СМИ сообщили о небоеспособности новых украинских миномётов

RT на русском04:48

Новые украинские минометы оказались негодны для стрельбы

Российская газетавчера в 07:14

СМИ узнали о непригодности украинских самоходных минометов

РБК02:05

Новые украинские минометы оказались низкого качества

Политическая Экспертиза02:25

Новейшие украинские минометы оказались небоеспособны

РИА Новостивчера в 23:50

Новейшие украинские минометы «Барс» оказались небоеспособны

Газета.Ru05:40

Полученные ВСУ миномёты БАРС-8ММК оказались непригодными для стрельбы

Военное обозрениевчера в 05:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 08:14, Ашберн
Политика

Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью

ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru 06:53
498
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»

Lenta.ru вчера в 20:54
654
Футбол

Чернов попросил прощения у фанатов «Крыльев» за поражение от «Ахмата»

ProstoProSport 07:39
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с Брэдом Питтом.
РИА Новости 03:22
1
Политика

Путин заявил о необходимости сохранить выплаты медикам до конца лета

"Полагаю необходимым ещё два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом", - сказал президент.
Газета.Ru 07:29
65
Авто

В «Формуле-1» ждут новую команду. Возможно, она будет российской

Есть опытный глава отдела аэродинамики, работавший во многих командах «Формулы-1» (Тим Милн).
Советский спорт 18 июня в 06:21
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ

Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
Москва 24 18 июня в 20:50
336
Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
1,9K
Политика

В Кремле объяснили решение о проведении парада 24 июня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о проведении парада Победы 24 июня было принято главой государства Владимиром Путиным в связи с устойчивой динамикой ежедневного сокращения числа инфицированных коронавирусом.
RT на русском 07:55
3
Армия и оружие

Индия усиливает свои ВВС в районе Ладакха

Нью-Дели, 20 июня 2020, 13:44 — REGNUM Командование вооруженных сил Индии перебросило на восток Ладакха ударные вертолеты Apache и истребительную авиацию для укрепления обороноспособности страны после произошедшего конфликта на индийско-китайской границе.
REGNUM 06:44
4
Музыка

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Интерфакс 05:48
22
Здоровье

Патяшина сообщила о снижении прироста новых случаев коронавируса

На совещании в Доме Правительства РТ глава Управления Роспотребнадзора по РТ — Главный государственный санитарный врач по РТ Марина Патяшина сообщила, что в республике продолжается снижение темпа прироста новых случаев коронавируса.
Республика Татарстан 06:38
4
Здоровье

В Прикамье выявили 65 новых заболевших коронавирусом

В Пермском крае за сутки выявили 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 44 человека проходят лечение в больницах, 21 - амбулаторно на дому.
Новости Перми 18 июня в 03:44
4
Политика

Новак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»

Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.
Известия 06:09
26
Общество

Москва сохранит резерв коек для больных с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с медиками, которое прошло 20 июня, заявил, что койки для пациентов с коронавирусом не будут сокращаться в Москве, информирует ТАСС.
Вечерняя Москва 07:59
Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
423
Космос

Астрономы впервые зафиксировали в атмосфере Марса зеленое свечение

Pravda.Ru 18 июня в 06:28
12
Происшествия

В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка

Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
62
Шоу-бизнес

Победительница «Евровидения» Джамала родила второго сына

Певица Джамала из Украины, несколько лет назад одержавшая победу в конкурсе «Евровидение» стала мамой во второй раз.
Дни24 06:11
Политика

Путин рассказал о поддержке Дагестана в ситуации с коронавирусом

Республика Дагестан в ситуации с коронавирусной инфекцией может рассчитывать на поддержку всей России, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с медработниками.
Взгляд.ру 07:47
Происшествия

Женщина пострадала из-за взрыва в доме в Донецкой области Украины

Известия 07:17
Общество

Директор центра Гамалеи поблагодарил Минобороны за помощь

Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в разработке вакцины против COVID-19, сообщили в МО РФ.
РИА Новости 05:30
38
Общество

В Югре за сутки коронавирусом заболели ещё 280 человек

Больше только в Москве (1057) и в Подмосковье (591).Роспотребнадзор Югры сообщает о новых инфицированных: за сутки коронавирус подтвердился ещё у 280 человек из 15 муниципалов округа.
Вестник 04:33
128
Здоровье

145 больных коронавирусом выявили в Ростовской области за сутки

Kursk.com 04:34
1,2K
Футбол

Владислав Игнатьев: «После самоизоляции передумал завершать карьеру. Хочу играть в футбол как можно дольше»

Матч ТВ 07:25
Происшествия

Полицейский забил лопатой двоих коллег во время застолья в Воркуте

Сотрудник полиции Воркуты задержан по подозрению в убийстве двоих коллег, с которыми он расправился во время застолья.
Газета.Ru 08:10
294
Политика

Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию

Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag 05:08
679
Кино

Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец»

Британский актер Иэн Холм, известный по роли хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец», скончался на 89-м году жизни, сообщает RT со ссылкой на британские СМИ.
Петербургский дневник вчера в 08:34
130
Политика

В Кремле назвали отношения России и Польши плохими

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши в настоящее время находятся на самом низком уровне из всех возможных.
Газета.Ru 07:52
Происшествия

15-летняя девочка погибла в ДТП под Кировградом

В результате ДТП погибла 15-летняя девочка, которая вместе с мамой приехала на свадьбу из Красноярска и решила покататься на машине с пьяным гостем мероприятия.
Evo-rus.com 06:17
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное