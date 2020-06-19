Армия и оружие
REGNUMНовейшие минометы производства Украины оказались непригодными
Киев, 20 июня 2020, 11:52 — REGNUM Партию новейших самоходных минометов украинского производства «Барс-8ММК» отказалось принимать у концерна «Укроборонпром» из-за некондиционных стволов и отсутствия таблицы стрельбы оборонное ведомство Украины. Об этом 20 июня сообщает портал Defence Express.
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Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью
ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru 06:53
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
Lenta.ru вчера в 20:54
Футбол
Чернов попросил прощения у фанатов «Крыльев» за поражение от «Ахмата»
ProstoProSport 07:39
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с Брэдом Питтом.
РИА Новости 03:22
Политика
Путин заявил о необходимости сохранить выплаты медикам до конца лета
"Полагаю необходимым ещё два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом", - сказал президент.
Газета.Ru 07:29
Авто
В «Формуле-1» ждут новую команду. Возможно, она будет российской
Есть опытный глава отдела аэродинамики, работавший во многих командах «Формулы-1» (Тим Милн).
Советский спорт 18 июня в 06:21
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ
Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
Москва 24 18 июня в 20:50
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
Политика
В Кремле объяснили решение о проведении парада 24 июня
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о проведении парада Победы 24 июня было принято главой государства Владимиром Путиным в связи с устойчивой динамикой ежедневного сокращения числа инфицированных коронавирусом.
RT на русском 07:55
Армия и оружие
Индия усиливает свои ВВС в районе Ладакха
Нью-Дели, 20 июня 2020, 13:44 — REGNUM Командование вооруженных сил Индии перебросило на восток Ладакха ударные вертолеты Apache и истребительную авиацию для укрепления обороноспособности страны после произошедшего конфликта на индийско-китайской границе.
REGNUM 06:44
Музыка
Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев
Интерфакс 05:48
Здоровье
Патяшина сообщила о снижении прироста новых случаев коронавируса
На совещании в Доме Правительства РТ глава Управления Роспотребнадзора по РТ — Главный государственный санитарный врач по РТ Марина Патяшина сообщила, что в республике продолжается снижение темпа прироста новых случаев коронавируса.
Республика Татарстан 06:38
Здоровье
В Прикамье выявили 65 новых заболевших коронавирусом
В Пермском крае за сутки выявили 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 44 человека проходят лечение в больницах, 21 - амбулаторно на дому.
Новости Перми 18 июня в 03:44
Политика
Новак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»
Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.
Известия 06:09
Общество
Москва сохранит резерв коек для больных с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с медиками, которое прошло 20 июня, заявил, что койки для пациентов с коронавирусом не будут сокращаться в Москве, информирует ТАСС.
Вечерняя Москва 07:59
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
Космос
Астрономы впервые зафиксировали в атмосфере Марса зеленое свечение
Pravda.Ru 18 июня в 06:28
Происшествия
В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка
Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
Шоу-бизнес
Победительница «Евровидения» Джамала родила второго сына
Певица Джамала из Украины, несколько лет назад одержавшая победу в конкурсе «Евровидение» стала мамой во второй раз.
Дни24 06:11
Политика
Путин рассказал о поддержке Дагестана в ситуации с коронавирусом
Республика Дагестан в ситуации с коронавирусной инфекцией может рассчитывать на поддержку всей России, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с медработниками.
Взгляд.ру 07:47
Общество
Директор центра Гамалеи поблагодарил Минобороны за помощь
Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в разработке вакцины против COVID-19, сообщили в МО РФ.
РИА Новости 05:30
Общество
В Югре за сутки коронавирусом заболели ещё 280 человек
Больше только в Москве (1057) и в Подмосковье (591).Роспотребнадзор Югры сообщает о новых инфицированных: за сутки коронавирус подтвердился ещё у 280 человек из 15 муниципалов округа.
Вестник 04:33
Футбол
Владислав Игнатьев: «После самоизоляции передумал завершать карьеру. Хочу играть в футбол как можно дольше»
Матч ТВ 07:25
Происшествия
Полицейский забил лопатой двоих коллег во время застолья в Воркуте
Сотрудник полиции Воркуты задержан по подозрению в убийстве двоих коллег, с которыми он расправился во время застолья.
Газета.Ru 08:10
Политика
Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag 05:08
Кино
Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец»
Британский актер Иэн Холм, известный по роли хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец», скончался на 89-м году жизни, сообщает RT со ссылкой на британские СМИ.
Петербургский дневник вчера в 08:34
Политика
В Кремле назвали отношения России и Польши плохими
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши в настоящее время находятся на самом низком уровне из всех возможных.
Газета.Ru 07:52
Происшествия
15-летняя девочка погибла в ДТП под Кировградом
В результате ДТП погибла 15-летняя девочка, которая вместе с мамой приехала на свадьбу из Красноярска и решила покататься на машине с пьяным гостем мероприятия.
Evo-rus.com 06:17