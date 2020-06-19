Киев, 20 июня 2020, 11:52 — REGNUM Партию новейших самоходных минометов украинского производства «Барс-8ММК» отказалось принимать у концерна «Укроборонпром» из-за некондиционных стволов и отсутствия таблицы стрельбы оборонное ведомство Украины. Об этом 20 июня сообщает портал Defence Express.

Политика Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник. 498

Политика Путин заявил о необходимости сохранить выплаты медикам до конца лета "Полагаю необходимым ещё два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом", - сказал президент. 65

Политика В Кремле объяснили решение о проведении парада 24 июня Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о проведении парада Победы 24 июня было принято главой государства Владимиром Путиным в связи с устойчивой динамикой ежедневного сокращения числа инфицированных коронавирусом. 3

Армия и оружие Индия усиливает свои ВВС в районе Ладакха Нью-Дели, 20 июня 2020, 13:44 — REGNUM Командование вооруженных сил Индии перебросило на восток Ладакха ударные вертолеты Apache и истребительную авиацию для укрепления обороноспособности страны после произошедшего конфликта на индийско-китайской границе. 4

Здоровье Патяшина сообщила о снижении прироста новых случаев коронавируса На совещании в Доме Правительства РТ глава Управления Роспотребнадзора по РТ — Главный государственный санитарный врач по РТ Марина Патяшина сообщила, что в республике продолжается снижение темпа прироста новых случаев коронавируса. 4

Здоровье В Прикамье выявили 65 новых заболевших коронавирусом В Пермском крае за сутки выявили 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 44 человека проходят лечение в больницах, 21 - амбулаторно на дому. 4

Общество Москва сохранит резерв коек для больных с коронавирусом Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания с медиками, которое прошло 20 июня, заявил, что койки для пациентов с коронавирусом не будут сокращаться в Москве, информирует ТАСС.

Общество В России работающим пенсионерам продлят больничные Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные. 423

Происшествия В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату. 62

Шоу-бизнес Победительница «Евровидения» Джамала родила второго сына Певица Джамала из Украины, несколько лет назад одержавшая победу в конкурсе «Евровидение» стала мамой во второй раз.

Политика Путин рассказал о поддержке Дагестана в ситуации с коронавирусом Республика Дагестан в ситуации с коронавирусной инфекцией может рассчитывать на поддержку всей России, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с медработниками.

Общество Директор центра Гамалеи поблагодарил Минобороны за помощь Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в разработке вакцины против COVID-19, сообщили в МО РФ. 38

Общество В Югре за сутки коронавирусом заболели ещё 280 человек Больше только в Москве (1057) и в Подмосковье (591).Роспотребнадзор Югры сообщает о новых инфицированных: за сутки коронавирус подтвердился ещё у 280 человек из 15 муниципалов округа. 128

Политика В Кремле назвали отношения России и Польши плохими Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши в настоящее время находятся на самом низком уровне из всех возможных.