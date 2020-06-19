с чего всё началось

Министерство обороны Украины отказалось принять у концерна "Укроборонпром" партию самоходных минометов "Барс-8ММК" – у орудий оказались некондиционные стволы и отсутствовали таблицы стрельбы, сообщает портал Defence Express.

Политика США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли проведет в Австрии переговоры по продлению Договора о сокращении наступательных вооружений с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым 22-23 июня. 228

Происшествия Бастрыкин поручил проверить фирму в Петербурге, где убили студента Москва, 20 июня 2020, 04:05 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить озвученную в СМИ информацию о мошеннических действиях фирмы в Санкт-Петербурге, посетитель которой скончался после выстрела в голову. 19

Общество В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод Ученые Крыма и Севастополя исследовали подземные высокотемпературные очаги в крымских горах с большими запасами подземных пресных вод. 1,7K

Общество Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов до 1 июля Минкомсвязь РФ обновила график вывозных авиарейсов с 20 июня по 1 июля.

Армия и оружие «Российские» МиГ-29 и Су-24 за неделю разбили турецкую армию в Ливии Появление в Ливии истребителей МиГ-29 и бомбардировщиков Су-24, которые в западных СМИ называются не иначе, как российскими боевыми самолетами, значительно улучшило положение сил Ливийской национальной армии.

Политика Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России. 426

Наука В Индийском океане обнаружили зарождающийся континент Группа ученых из Австралии и Франции пришла к выводу, что в южной части Индийского океана происходит процесс, который с геологической точки зрения можно охарактеризовать как формирование нового континента. 9

Кино Роль принцессы Дианы сыграет Кристен Стюарт Производство ленты стартует в начале 2021 года. Режиссером драмы станет Пабло Ларраина, написанием сценария займется Стивен Найт. 77

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 июня Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 569 тыс. (7972 за сутки, минимальный показатель с апреля).

Шоу-бизнес Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд Ранее Депп, находясь в процессе развода с Херд, заявлял, что она начала ему изменять с Маском спустя месяц после свадьбы.

Технологии Павел Дуров призвал игнорировать Apple и Google За высокие налоги с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов компании Google и Apple раскритиковал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. 230

Здоровье Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом Канадские ученые обнаружили, что при заражении коронавирусом может развиваться необычное покраснение глаз как один из симптомов COVID-19. 111

Политика МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире. 915