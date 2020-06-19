Армия и оружие
РИА НовостиНовейшие украинские минометы оказались небоеспособны
Министерство обороны Украины отказалось принять у концерна "Укроборонпром" партию самоходных минометов "Барс-8ММК" – у орудий оказались некондиционные стволы и отсутствовали таблицы стрельбы, сообщает портал Defence Express.
Читать в источнике
Оценить20
с чего всё началось
Минобороны Украины отказалось принять на вооружение партию самоходных минометов "Барс-8ММК" у концерна "Укроборонпром" из-за дефектов ствола и отсутствия таблицы стрельбы, сообщает портал Defence Express.Газета.Ru00:11
Подробнее о событии
Показать все источники
«Укроборонпром» разработал еще один непригодный для использования миномет
Политическая Экспертизавчера в 08:59
Минобороны Украины отказалось принимать новейшие минометы из-за их небоеспособности
Московский Комсомолец00:37
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 02:09, Ашберн
Политика
США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями
Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли проведет в Австрии переговоры по продлению Договора о сокращении наступательных вооружений с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым 22-23 июня.
Газета.Ru вчера в 20:59
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить фирму в Петербурге, где убили студента
Москва, 20 июня 2020, 04:05 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить озвученную в СМИ информацию о мошеннических действиях фирмы в Санкт-Петербурге, посетитель которой скончался после выстрела в голову.
REGNUM вчера в 21:05
Общество
Наиболее коррумпированные регионы России назвала Генпрокуратура
Наиболее коррумпированные регионы России назвала Генпрокуратура.
Медиа-Центр 35media.ru вчера в 09:29
Армия и оружие
В ЛНР открыли ответный огонь по силовикам после ранения своего жителя
РЕН ТВ вчера в 12:55
Общество
В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод
Ученые Крыма и Севастополя исследовали подземные высокотемпературные очаги в крымских горах с большими запасами подземных пресных вод.
ТАСС вчера в 08:58
Общество
Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов до 1 июля
Минкомсвязь РФ обновила график вывозных авиарейсов с 20 июня по 1 июля.
ТАСС вчера в 19:18
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru 18 июня в 12:44
Армия и оружие
«Российские» МиГ-29 и Су-24 за неделю разбили турецкую армию в Ливии
Появление в Ливии истребителей МиГ-29 и бомбардировщиков Су-24, которые в западных СМИ называются не иначе, как российскими боевыми самолетами, значительно улучшило положение сил Ливийской национальной армии.
Что происходит 01:55
Политика
Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru вчера в 00:40
Политика
Лукашенко заявил, что в их отношениях с Путиным ничего «не искрит»
РИА Новости вчера в 07:45
Авто
Основные ошибки при проверке уровня масла указали автомеханики
Эксперты ресурса "АвтоВзгляд" рассказали о трех главных ошибках, которые совершают водители при проверке уровня масла.
Новые автомобили вчера в 03:30
Наука
В Индийском океане обнаружили зарождающийся континент
Группа ученых из Австралии и Франции пришла к выводу, что в южной части Индийского океана происходит процесс, который с геологической точки зрения можно охарактеризовать как формирование нового континента.
Московский Комсомолец вчера в 08:41
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию оболочки MIUI 12.0.1
Смартфон Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию оболочки MIUI 12.0.1, созданной на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfaTime.ru вчера в 17:11
Кино
Роль принцессы Дианы сыграет Кристен Стюарт
Производство ленты стартует в начале 2021 года. Режиссером драмы станет Пабло Ларраина, написанием сценария займется Стивен Найт.
Evo-rus.com 18 июня в 05:11
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 569 тыс. (7972 за сутки, минимальный показатель с апреля).
РБК 01:55
Происшествия
Семья Захарова обнародовала переписку по компенсации от Ефремова
News.ru 18 июня в 13:17
Политика
Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне
Тульские новости вчера в 07:10
Общество
Путину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске
РИА Новости вчера в 08:00
Футбол
Голкипер «Ростова» установил рекорд РПЛ
Газета.Ru вчера в 16:49
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
РИА Новости вчера в 14:39
Общество
Глава ВОЗ заявил о «новой и опасной» фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в «новую и опасную» фазу распространения коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
РБК вчера в 13:41
Шоу-бизнес
Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд
Ранее Депп, находясь в процессе развода с Херд, заявлял, что она начала ему изменять с Маском спустя месяц после свадьбы.
Московский Комсомолец 18 июня в 14:29
Технологии
Павел Дуров призвал игнорировать Apple и Google
За высокие налоги с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов компании Google и Apple раскритиковал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.
Live24 вчера в 06:53
Здоровье
Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом
Канадские ученые обнаружили, что при заражении коронавирусом может развиваться необычное покраснение глаз как один из симптомов COVID-19.
Lenta.ru вчера в 08:38
Политика
МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне
История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
Происшествия
Белокрылая морская свинья погибла на севере Сахалина
Руководитель фонда Зеленый Сахалин Александр Иванов рассказал astv.ru, что люди видели не косатку, а именно белокрылую морскую свинью.
АСТВ 01:34
Политика
Die Welt назвала шансы достроить «Северный поток — 2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 00:54
Политика
В России учредили орден Пирогова и медаль Луки Крымского
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского, сообщает пресс-служба Кремля.
Доктор Питер вчера в 11:51
Игры
Видеоигра Injustice: Gods Among Us доступна бесплатно
Бесплатную раздачу видеоигры Injustice: Gods Among Us устроила компания-издатель Warner Bros.
ИА Красная Весна вчера в 14:41