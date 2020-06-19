Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиНовейшие украинские минометы оказались небоеспособны

Министерство обороны Украины отказалось принять у концерна "Укроборонпром" партию самоходных минометов "Барс-8ММК" – у орудий оказались некондиционные стволы и отсутствовали таблицы стрельбы, сообщает портал Defence Express.
Читать в источнике
Комментировать20
с чего всё началось
Минобороны Украины отказалось принять на вооружение партию самоходных минометов "Барс-8ММК" у концерна "Укроборонпром" из-за дефектов ствола и отсутствия таблицы стрельбы, сообщает портал Defence Express
.
Газета.Ru00:11

Подробнее о событии

Новейшие украинские минометы оказались небоеспособными

Известия01:14

Новые украинские минометы оказались негодны для стрельбы

Российская газетавчера в 07:14

Новейшие украинские минометы не приняли на вооружение из-за низкого качества

Газета.Ru00:11

Новейшие украинские минометы оказались небоеспособны

РИА Новостивчера в 23:50

«Укроборонпром» разработал еще один непригодный для использования миномет

Политическая Экспертизавчера в 08:59

Минобороны Украины отказалось принимать новейшие минометы из-за их небоеспособности

Московский Комсомолец00:37

Полученные ВСУ миномёты БАРС-8ММК оказались непригодными для стрельбы

Военное обозрениевчера в 05:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 02:09, Ашберн
Политика

США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями

Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли проведет в Австрии переговоры по продлению Договора о сокращении наступательных вооружений с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым 22-23 июня.
Газета.Ru вчера в 20:59
228
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить фирму в Петербурге, где убили студента

Москва, 20 июня 2020, 04:05 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить озвученную в СМИ информацию о мошеннических действиях фирмы в Санкт-Петербурге, посетитель которой скончался после выстрела в голову.
REGNUM вчера в 21:05
19
Общество

Наиболее коррумпированные регионы России назвала Генпрокуратура

Наиболее коррумпированные регионы России назвала Генпрокуратура.
Медиа-Центр 35media.ru вчера в 09:29
2,4K
Армия и оружие

В ЛНР открыли ответный огонь по силовикам после ранения своего жителя

РЕН ТВ вчера в 12:55
1
Общество

В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод

Ученые Крыма и Севастополя исследовали подземные высокотемпературные очаги в крымских горах с большими запасами подземных пресных вод.
ТАСС вчера в 08:58
1,7K
Общество

Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов до 1 июля

Минкомсвязь РФ обновила график вывозных авиарейсов с 20 июня по 1 июля.
ТАСС вчера в 19:18
Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru 18 июня в 12:44
87
Армия и оружие

«Российские» МиГ-29 и Су-24 за неделю разбили турецкую армию в Ливии

Появление в Ливии истребителей МиГ-29 и бомбардировщиков Су-24, которые в западных СМИ называются не иначе, как российскими боевыми самолетами, значительно улучшило положение сил Ливийской национальной армии.
Что происходит 01:55
Политика

Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма

Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru вчера в 00:40
426
Политика

Лукашенко заявил, что в их отношениях с Путиным ничего «не искрит»

РИА Новости вчера в 07:45
317
Авто

Основные ошибки при проверке уровня масла указали автомеханики

Эксперты ресурса "АвтоВзгляд" рассказали о трех главных ошибках, которые совершают водители при проверке уровня масла.
Новые автомобили вчера в 03:30
37
Наука

В Индийском океане обнаружили зарождающийся континент

Группа ученых из Австралии и Франции пришла к выводу, что в южной части Индийского океана происходит процесс, который с геологической точки зрения можно охарактеризовать как формирование нового континента.
Московский Комсомолец вчера в 08:41
9
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию оболочки MIUI 12.0.1

Смартфон Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию оболочки MIUI 12.0.1, созданной на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfaTime.ru вчера в 17:11
7
Кино

Роль принцессы Дианы сыграет Кристен Стюарт

Производство ленты стартует в начале 2021 года. Режиссером драмы станет Пабло Ларраина, написанием сценария займется Стивен Найт.
Evo-rus.com 18 июня в 05:11
77
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 569 тыс. (7972 за сутки, минимальный показатель с апреля).
РБК 01:55
Происшествия

Семья Захарова обнародовала переписку по компенсации от Ефремова

News.ru 18 июня в 13:17
566
Политика

Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне

Тульские новости вчера в 07:10
157
Общество

Путину доложили о ликвидации последствий разлива топлива в Норильске

РИА Новости вчера в 08:00
641
Футбол

Голкипер «Ростова» установил рекорд РПЛ

Газета.Ru вчера в 16:49
Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
68
Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

РИА Новости вчера в 14:39
1,2K
Общество

Глава ВОЗ заявил о «новой и опасной» фазе пандемии коронавируса

Мир вступил в «новую и опасную» фазу распространения коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
РБК вчера в 13:41
1,6K
Шоу-бизнес

Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд

Ранее Депп, находясь в процессе развода с Херд, заявлял, что она начала ему изменять с Маском спустя месяц после свадьбы.
Московский Комсомолец 18 июня в 14:29
Технологии

Павел Дуров призвал игнорировать Apple и Google

За высокие налоги с продаж цифровой продукции для мобильных телефонов компании Google и Apple раскритиковал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.
Live24 вчера в 06:53
230
Здоровье

Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом

Канадские ученые обнаружили, что при заражении коронавирусом может развиваться необычное покраснение глаз как один из симптомов COVID-19.
Lenta.ru вчера в 08:38
111
Политика

МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне

История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
915
Происшествия

Белокрылая морская свинья погибла на севере Сахалина

Руководитель фонда Зеленый Сахалин Александр Иванов рассказал astv.ru, что люди видели не косатку, а именно белокрылую морскую свинью.
АСТВ 01:34
Политика

Die Welt назвала шансы достроить «Северный поток — 2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 00:54
115
Политика

В России учредили орден Пирогова и медаль Луки Крымского

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского, сообщает пресс-служба Кремля.
Доктор Питер вчера в 11:51
28
Игры

Видеоигра Injustice: Gods Among Us доступна бесплатно

Бесплатную раздачу видеоигры Injustice: Gods Among Us устроила компания-издатель Warner Bros.
ИА Красная Весна вчера в 14:41
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное