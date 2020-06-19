Армия и оружие
REGNUMНовейшие минометы производства Украины оказались непригодными
Киев, 20 июня 2020, 11:52 — REGNUM Партию новейших самоходных минометов украинского производства «Барс-8ММК» отказалось принимать у концерна «Укроборонпром» из-за некондиционных стволов и отсутствия таблицы стрельбы оборонное ведомство Украины. Об этом 20 июня сообщает портал Defence Express.
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Минобороны Украины отказалось принять на вооружение партию самоходных минометов "Барс-8ММК" у концерна "Укроборонпром" из-за дефектов ствола и отсутствия таблицы стрельбы, сообщает портал Defence Express.Газета.Ru00:11
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