с чего всё началось

Киев, 20 июня 2020, 11:52 — REGNUM Партию новейших самоходных минометов украинского производства «Барс-8ММК» отказалось принимать у концерна «Укроборонпром» из-за некондиционных стволов и отсутствия таблицы стрельбы оборонное ведомство Украины. Об этом 20 июня сообщает портал Defence Express.

Политика Глава ЛНР пригрозил Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пригрозив вернуть режим полной боевой готовности. 359

Политика В России нашли способ достроить «Северный поток-2» В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF. 612

Авто АвтоВАЗ лишил Lada Vesta одной комплектации «АвтоВАЗ» исключил из прайс-листа LADA Vesta невостребованную комплектацию Luxe Prestige стоимостью 872 900 рублей. 46

Общество Режим обязательной самоизоляции в ЯНАО продлили до конца июня Режим обязательной самоизоляции в Ямало-Ненецком автономном округе продлен до конца июня, сообщает региональный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса.

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 813

Общество Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади Генеральная репетиция парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в центре Москвы.

Экономика Индивидуальные инвестиционные счета станут более привлекательными Владельцы индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) смогут свободнее управлять деньгами: вносить на счет до 3 млн руб. ежегодно и без потери налоговых льгот снимать деньги досрочно – такой законопроект готовят ЦБ и участники рынка. 2

Политика «Манипулирование историей»: Польша обрушилась на Путина Польша яростно отреагировала на статью Владимира Путина о Второй мировой войне. Варшава обвинила российского лидера в переписывании истории. 7

Политика Пашинян не поедет на парад Победы в Москву "С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения. 397

Футбол Владелец «Сочи» назвал Рами обманщиком, обвинив его в сокрытии травмы Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал об обмане чемпиона мира защитника Адиля Рами, который пополнил состав команды в зимнее трансферное окно.

Политика Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России. 438

Здоровье Мясников назвал опасные симптомы при головной боли Врач Александр Мясников призвал не откладывать поход к врачу, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами. 78

Общество В Югре за сутки коронавирусом заболели ещё 280 человек Больше только в Москве (1057) и в Подмосковье (591).Роспотребнадзор Югры сообщает о новых инфицированных: за сутки коронавирус подтвердился ещё у 280 человек из 15 муниципалов округа. 126

Общество МЧС предупредило о грозе в Москве В Москве ожидается гроза и сильный ветер. Об этом говорится в предупреждении, опубликованном столичным управлением МЧС в субботу, 20 июня. 59

Энергетика Нефть перешла к уверенному росту Москва, 18 июня 2020, 16:00 — REGNUM Торги на нефтяном рынке 18 июня с утра открылись противоречиво, цены колебались от слабого падения к слабому повышению, но к вечеру рынок перешёл к уверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. 24

Футбол Мутко считает, что матч «Сочи» — «Ростов» следовало перенести Бывший глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко поделился мнением о матче 23-го тура чемпионата страны между "Сочи" и "Ростовом".