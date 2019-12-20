Космос
Вести.RuУ корабля Starliner не хватит топлива состыковаться с МКС
Запущенный к МКС новейший американский корабль Starliner не сможет пристыковаться к станции и будет возвращен на Землю, сообщили в NASA. Запуск новейшего корабля был осуществлен сегодня с помощью ракеты-носителя Atlas V с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
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Не стоит делать этого, учитывая объем топлива, который мы сожгли.
— Джим Брайденстайн, американский политикМИР 24 12:52
с чего всё началось
В NASA и Boeing Space заявили, что в настоящее время Starliner находится на стабильной орбите, и «команда рассматривает варианты дальнейших действий».Дождь08:45
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