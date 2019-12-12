Общество

Российская газетаРоссийская газетаНовейший iPhone 11 Pro Max подешевел в России почти на четверть

Флагманский смартфон iPhone 11 Pro Max, представленный Apple в сентябре 2019 года и стоивший на старте продаж 100 тысяч рублей, за несколько месяцев потерял почти четверть от первоначальной цены.
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В России рекордно подешевел iPhone 11 Pro Max

Комсомольская правда00:59

Стоимость самого дорогого iPhone в России упала до рекордной отметки

Фонтанка.Ру02:32

Цена на iPhone 11 Pro Max упала до рекордной суммы в России

Телеканал 360°01:27

Новейший iPhone 11 Pro Max подешевел в России почти на четверть

Российская газета02:58

В России рекордно упала стоимость самого дорогого iPhone

РБК00:45

В России рекордно снизилась цена на последний iPhone

РИА Новостивчера в 23:12

IPhone 11 Pro Max рекордно подешевел в России

Lenta.ruвчера в 21:02
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Армия и оружие

МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
РИА Новости 03:25
Происшествия

Нижегородца арестовали за конское ржание

На два месяца арестован нижегородец, который два года изводил соседей громкой записью конского ржания и топота.
Вести.Ru 02:54
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 08:05
Общество

В Свердловской области 31 декабря сделали выходным днем

Губернатор Свердловской области сделал 31 декабря выходным днем для чиновников.
Российская газета 02:03
Политика

Захарова прокомментировала ответ Зеленского на слова Путина про газ

РИА Новости 02:02
Происшествия

В Германии прогремел взрыв в жилом доме

РИА Новости 04:34
Экономика

Экс-министр экономики Украины заявил о риске дефолта в стране

В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна стоит на пороге экономического прорыва.
Известия 11 декабря в 21:50
Политика

Зеленский рассказал о сроках заключения контракта на транзит газа

Новый контракт по транзиту российского газа в ЕС через территорию Украины может быть заключен до конца 2019 года, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Известия вчера в 21:54
Происшествия

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
RT на русском 03:24
Экономика

Путин удивился словам Кудрина о неисполнении бюджета на ₽1 трлн

Кудрин отметил, что «такого никогда не было», и уточнил, что в прошлом году федеральный бюджет был неисполнен на 770 млрд руб.
РБК 11 декабря в 14:53
Здоровье

Умер еще один ребенок, ждавший операции у трансплантолога Каабака

Трансплантолог Каабак ранее был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, но не используемой больше никем в России.
Интерфакс - Россия 04:22
Политика

Джонсон пообещал вывести Британию из ЕС к 31 января

Британский премьер-министр Борис Джонсон пообещал избирателям увеличивать финансирование Национальной службы здравоохранения, а также обеспечить выход из ЕС без "но" и "если".
РЕН ТВ 02:39
Политика

МИД ФРГ отреагировал на высылку своих дипломатов из России

В МИД России заявили, что решение об объявлении персонами нон грата немецких дипломатов принято на основе «принципа взаимности».
Национальная служба новостей вчера в 04:49
Шоу-бизнес

Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
РИА Новости 03:13
Политика

Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко написал заявление о сложении с себя полномочий, сообщает газета «Ведомости».
Южный Федеральный вчера в 11:25
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Происшествия

В Красноярске массажистка сломала ноги младенцу

REGNUM 01:47
Политика

Зеленский оценил прекращение показа сериала «Слуга народа» на ТНТ

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал прекращение показа сериала «Слуга народа» с его участием на российском телеканале ТНТ.
RT на русском 04:13
Кино

Объявлена дата выхода новой «Матрицы»

Lenta.ru 11 декабря в 17:15
Армия и оружие

«Мешают миру». Украинские военные недовольны националистами

В четверг, 12 декабря, начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины, полковник Алексей Ноздрачев заявил: украинские военные готовы интегрироваться с Народной милицией ЛНР и ДНР и даже с российскими военными, а вот с националистами возможны проблемы.
Украина.ру 03:40
Киберспорт

Анонсирована Senua’s Saga: Hellblade II

Ninja Theory анонсировала Senua's Saga: Hellblade II. Игра будет доступна на Xbox следующего поколения — X Series.
CyberSport.ru вчера в 21:33
Происшествия

Суд ужесточил наказание бывшему строителю космодрома «Восточный»

REGNUM 03:13
Шоу-бизнес

Копией Филиппа Киркорова стала дочь Анастасии Стоцкой

Нашлись те, кто в открытую заявил, что девочка – копия Филиппа Киркорова, об этом сообщает "Дни.ру".
Privet-Rostov.ru вчера в 00:21
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Происшествия

В Москве трехлетний ребенок отравился наркотиками

Следственный комитет выясняет обстоятельства отравления ребенка наркотиками в Москве.
ТАСС 04:26
Происшествия

В Вольске отец и сын возили труп на санях

Полицейские задержали 39-летнего гражданина и его 17-летнего сына по подозрению в совершении преступления.
ПензаСМИ вчера в 03:50
Политика

Зеленский предложил упростить получение гражданства сбежавшим из РФ

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, в котором, в частности, предлагается упростить получение украинского гражданства тем, кто проходил военную службу в вооруженных силах страны или сбежал из РФ, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
РИА Новости 03:10
Общество

России предрекли рекордную убыль населения по итогам 2019 года

Естественная убыль населения России за девять месяцев 2019 года составила 259 тысяч 600 человек.
Газета.Ru 03:59
Политика

Песков заявил, что Путин высоко оценивает работу омбудсмена Кузнецовой

Президент России Владимир Путин высоко и позитивно оценивает работу уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:21
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России

Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
Известия вчера в 20:55
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