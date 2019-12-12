Флагманский смартфон iPhone 11 Pro Max, представленный Apple в сентябре 2019 года и стоивший на старте продаж 100 тысяч рублей, за несколько месяцев потерял почти четверть от первоначальной цены.

Новейший iPhone 11 Pro Max подешевел в России почти на четверть

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