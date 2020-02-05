Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиНовейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

Ключевым отличием танка от прежних моделей является башенный модуль новой конструкции с многослойным бронированием, размещением боеукладки вне боевого отделения и с 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М — такой же, как у Арматы.
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Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М "Прорыв" успешно завершены, сообщил РИА Новости официальный представитель предприятия-разработчика — концерна "Уралвагонзавод" — в преддверии выставки Defexpo India-2020.
РИА Новостивчера в 19:02

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Завершились госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»

Вести.Ruвчера в 21:41

Модернизированный танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

РБКвчера в 21:10

Завершились госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»

REGNUMвчера в 20:26

Танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

Коммерсантъвчера в 20:58

Завершены госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»

ФАНвчера в 20:31

Танк Т-90М успешно прошел госиспытания

Известиявчера в 21:05

Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

РИА Новостивчера в 19:02
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:57, Ашберн
Происшествия

В Японии у десяти человек с круизного лайнера обнаружен коронавирус

Российская газета вчера в 19:20
Политика

В Конгрессе США сообщили о планах Трампа вернуть Аляску России

В попытках навязать общественности миф о вмешательстве России в прошедшие выборы президента США американские политики не гнушаются даже такими абсурдными заявлениями, подогревая "охоту на ведьм".
Южный Федеральный вчера в 07:30
Шоу-бизнес

Леди Гага показала нового бойфренда

Американская певица и актриса Леди Гага показала своего нового бойфренда Майкла Полански.
Lenta.ru 03 февраля в 19:14
Происшествия

В Москве мужчину арестовали по обвинению в госизмене

В Москве по обвинению в государственной измене арестован россиянин Виктор Королев, сообщил Лефортовский суд.
Коммерсантъ 05:32
Политика

Госсекретарь США заявил о навсегда потерянном для Украины Крыме

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о навсегда потерянном для Украины Крыме. Об этом пишет украинское издание «НВ».
Lenta.ru вчера в 13:26
Армия и оружие

БТР российской армии протаранил американский блокпост в Сирии

Русские, по сообщениям очевидцев, попытались сначала мирно урегулировать конфликт, но, когда американцы отказались их пропускать, - попросту протаранили американский блокпост бронетранспортером БТР-80.
Версия.Инфо вчера в 18:42
Политика

Путин принимает верительные грамоты от послов

Президент России Владимир Путин принимает верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств.
ТАСС 05:21
Армия и оружие

Появилось видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М

Пресс-служба научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» опубликовала на своей странице на YouTube 5 февраля видео испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М в заснеженном поле.
Известия 05:59
Футбол

В ФИФА не подтвердили информацию о недопуске сборной России к ЧМ-2022

В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре.
REGNUM 06:23
Общество

Онищенко высмеял идею депортации из РФ больных коронавирусом

Бывший главный государственный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что законопроект МВД о депортации мигрантов с коронавирусом был составлен по совету горе-эпидемиологов, и смысла в нем нет.
Интерфакс 04:42
Общество

У главы Конституционного суда нашли недвижимость на 200 миллионов

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин может оказаться владельцем недвижимости на Рублевке стоимостью как минимум в 200 миллионов рублей.
Политсовет 05:42
Политика

Путин заявил о готовности помочь Китаю в борьбе с коронавирусом

«Президент России выразил готовность оказать дружественному китайскому народу необходимую помощь»,-говорится в тексте телеграммы.
Мойка78 05:48
Политика

Китай пока не передал России штамм коронавируса, заявила Попова

Китай пока не передал России штамм коронавируса, но взаимодействие продолжается – как с КНР, так и с партнерами из других стран, сообщила журналистам в среду главный государственный санитарный врач Анна Попова.
РИА Новости 06:45
Происшествия

Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым

Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
RT на русском 03:39
Транспорт

В России захотели изменить правила использования шипованных шин

Lenta.ru 06:32
Здоровье

Кто рискует заболеть коронавирусом: пояснил Роспотребнадзор

Роспотребнадзор объяснил, кто рискует заболеть коронавирусом.
REGNUM 02:42
Общество

В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

Lenta.ru вчера в 11:50
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета вчера в 00:40
Общество

Роберта Паттинсона назвали самым красивым мужчиной в мире

РЕН ТВ вчера в 21:16
Экономика

Эксперты предупредили о новом падении автомобильного рынка в России

РБК 04:12
Общество

На Украине намерены повысить тарифы на воду из-за роста зарплат

На сегодняшний день размер среднерыночной зарплаты значительно вырос и в среднем по Украине составляет 12 тыс. гривен или 30,6 тыс. рублей.
REGNUM 05:11
Общество

Глава Минздрава назвал сроки разработки вакцины против коронавируса

Разработка вакцины против нового типа коронавируса займет не менее восьми-десяти месяцев, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 06:47
Армия и оружие

Украина обвинила ДНР в обстреле жилых домов Донецка

Украина обвинила силы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в обстреле жилых домов Донецка.
Lenta.ru 05:48
Общество

Суд отказал в медэкспертизе девочке, которую не забирают из клиники

Суд в Москве отказался назначать комплексную судебно-медицинскую экспертизу девочке, которую родители в течение пяти лет после её рождения не забирают из клиники.
RT на русском 05:36
Экономика

Лукашенко заявил о готовности покупать нефть у России по мировым ценам

«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
РБК вчера в 07:07
Политика

ВТО частично поддержала апелляцию Украины по спору о вагонах с Россией

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
РБК вчера в 12:59
Политика

Путин: Поправки в Конституцию не связаны с продлением моих полномочий

Российский лидер подчеркнул, что если всенародное голосование по внесению поправок в Конституцию пройдет в срок, то это станет «образцом настоящей демократии и волеизъявлением граждан».
RuNews24.ru вчера в 08:01
Политика

Пелоси порвала текст речи Трампа в конгрессе

РИА Новости вчера в 23:29
Финансы

Официальный курс евро на четверг снизился до 69,74 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 38,22 копейки - до 69,7443 рубля, курс доллара - на 26 копеек, до 63,1742 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 05:25
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Актер из «Интернов» вспомнил о своем каминг-ауте в России

Американский актер Один Байрон вспомнил о своем каминг-ауте в России.
Lenta.ru 06:16
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