Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиНовейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

В декабре 2019 года заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил, что по результатам испытаний будет принято решение о принятии на вооружение и начале серийной поставки новых танков. В сентябре главком Сухопутных войск Олег Салюков сообщил, что армия начала получать Т-90М.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось

Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

Государственные испытания новейшего российского танка Т-90М "Прорыв" успешно завершены, сообщил РИА Новости в преддверии выставки Defexpo India-2020 официальный представитель предприятия-разработчика данной техники – концерна "Уралвагонзавод".
РИА Новости19:02

Подробнее о событии

Завершились госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»

Вести.Ru21:41

Модернизированный танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

РБК21:10

Танк Т-90М «Прорыв» успешно завершил госиспытания

Коммерсантъ20:58

Танк Т-90М успешно прошел госиспытания

Известия21:05

Завершились госиспытания новейшего российского танка Т-90М «Прорыв»

REGNUM20:26

Танк Т-90М «Прорыв» прошёл государственные испытания

News.ru19:48

Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

РИА Новости19:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 21:54, Ашберн
Армия и оружие

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Известия 14:26
Футбол

Гол Мамаева помог «Ростову» обыграть «Партизан» в товарищеском матче

Единственный гол «Партизана» в концовке встречи с пенальти забил Садик Умар. У Мамаева это второй гол за «Ростов» на зимних сборах.
РБК 12:57
Экономика

Структура ВТБ вышла из капитала золотодобытчика Petropavlovsk

VTB Bank (Europe) SE (структура ВТБ, объединившая «дочек» группы в Германии, Австрии и Франции) вышла из капитала золотодобывающей компании Petropavlovsk.
Коммерсантъ 21:44
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону» над «Лос-Анджелесом»

В составе победителей хет-трик на свой лицевой счет оформил российский нападающий Александр Овечкин. Еще одну шайбу забросил Джон Карлсон.
Газета.Ru 21:37
Игры

Компания Blizzard извинилась за игру Warcraft III: Reforged

Planet Today 01:32
Шоу-бизнес

Мила Йовович показала новорожденную дочь

Мила Йовович стала мамой в третий раз. Счастливая актриса держит на руках здоровую малышку и не может скрыть переполняющих эмоций.
Версия.Инфо 02 февраля в 20:23
Общество

Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство "БелТА".
Газета.Ru 05:01
Политика

Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
РИА Новости 12:24
Происшествия

В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
ТАСС 18:38
Транспорт

«Уральские авиалинии» не пустили граждан СНГ на борт из Китая

В аэропорту Сиань-Сяньян (Китай) представители авиакомпании «Уральские авиалинии» отказались пустить на рейс до Екатеринбурга несколько десятков пассажиров.
REGNUM 02:02
Политика

Трамп назвал положение США прочным как никогда

Американский президент Дональд Трамп назвал положение США прочным как никогда прежде, отметив успехи в экономике и заявив, что страну снова уважают в мире.
РИА Новости 21:35
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе появились на публике

Супермодель и актёр посетили в Лондоне церемонию награждения кинопремией BAFTA Совместная фотография Шейк и Купера появилась в Instagram.
Inc-news.ru 06:39
Происшествия

Брошенных в Шереметьево детей устроили в школу и детский сад

РИА Новости 02 февраля в 22:16
Культура

Ксения Собчак станет ведущей нового ток-шоу на Первом канале

Sunmag.me 13:10
Культура

Начались съемки нового сезона сериала «Сваты»

В Белоруссии приступили к съемкам нового сезона сериала «Сваты», об этом пишет Piter.tv.
Невские Новости 02 февраля в 09:20
Происшествия

Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве

Присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратова по делу об убийстве полицейского в московском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
РИА Новости 15:34
Авто

Названы ошибки при замене и доливе моторного масла

Автоновости дня 02 февраля в 08:07
Армия и оружие

Появилась версия о гибели спецназовцев ФСБ в Сирии из-за предательства

Сообщения о гибели российских спецназовцев появились накануне, 3 февраля.
Lenta.ru 11:20
Общество

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 479

Комсомольская правда 17:50
Общество

Минтранс предложил высаживать пассажиров из электричек за пение

Минтранс России предложил удалять пассажиров из пригородных поездов за пение и игру на музыкальных инструментах, а также за грязную одежду и зловонный запах.
АМИТЕЛ 01:49
Хоккей

Турнирные расклады Востока. Если бы плей-офф КХЛ начинался сейчас

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ Регулярный чемпионат КХЛ постепенно подходит к концу.
Чемпионат 05:00
Общество

Банки и операторы нашли способ борьбы с подменой номеров мошенниками

Мошенники используют подмену собственных номеров на официальные номера банков, чтобы связываться с банковскими клиентами от имени кредитной организации и путем обмана выводить деньги через их личные кабинеты или просто с карт.
РБК 16:00
Политика

США назвали условия отправки новых лайнеров в Ухань за американцами

Госдепартамент США не исключает отправку дополнительных самолетов в Китай для эвакуации оттуда американцев, но на "компенсационной" основе, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 18:26
Общество

В Британии нашли более 40 скелетов со связанными руками

42 неглубокие могилы, в которых находились скелеты со связанными руками, обнаружены в британском городе Бакингем во время строительства дома, сообщает Livescience.
Аргументы и Факты 21:45
Футбол

Румменигге: «Однажды Гвардиола хотел выпустить Нойера в полузащите»

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал о том, как экс-наставник команды Хосеп Гвардиола хотел выпустить голкипера Мануэля Нойера в качестве полевого игрока.
Soccer.ru 18:24
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК 11:51
Технологии

Предсказаны опасные для Земли великие солнечные бури

Ученые Университета Варвика в Великобритании и Британской антарктической службы выяснили, что опасные геомагнитные бури, вызванные солнечной активностью и способные нанести ущерб электронному оборудованию, происходят каждые 25 лет.
Lenta.ru вчера в 06:22
Армия и оружие

Российская авиабаза «Хмеймим» отразила атаку БПЛА боевиков в Сирии

Российские военнослужащие предотвратили воздушную атаку террористов на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии.
Политическая Экспертиза 02 февраля в 12:25
Здоровье

Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
RT на русском 02:37
Армия и оружие

Эрдоган: Турция не хочет обострения отношений с Россией

Турция не намерена вступать в серьезные противоречия с Россией, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган. Об этом сообщает телеканал NTV.
Газета.Ru 09:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное