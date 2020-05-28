Армия и оружие
RT на русскомНовейшую атомную подлодку «Князь Владимир» передали ВМФ
Новейшая атомная подводная лодка (АПЛ) стратегического назначения «Князь Владимир» усовершенствованного проекта 955А «Борей-А» передана ВМФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).
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Политика
Трамп может направить Национальную гвардию в Миннеаполис
Президент США Дональд Трамп заявил, что может направить в Миннеаполис, штат Миннесота, где продолжаются беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, бойцов Национальной гвардии, если мэр города не возьмет ситуацию под контроль.
РИА Новости 02:14
Космос
Запуск космического аппарата Crew Dragon перенесен
Попытка запуска американского многоразового летательного космического корабля Crew Dragon компании SpaceX перенесена из-за погодных условий.
ФАН 27 мая в 17:30
Экономика
Долговая нагрузка на россиян достигла исторического максимума
Как отметили в Банке России, почти у четверти взявших кредиты россиян (23%) выплаты по ним составляют более 80% от дохода.
Ivbg.ru вчера в 11:18
Здоровье
Вспышка коронавируса зафиксирована в селе Угдан под Читой
К 29 мая в Забайкальском крае зафиксировано уже 1052 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 18 — летальные.
Чита.Ру вчера в 23:11
Общество
Онищенко назвал самое «забытое» место, где можно заразиться коронавирусом
Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал что, из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
Здоровье
Рассказала о своем лечении в московской больнице японская журналистка
Журналистка из Японии Асука Токуяма рассказала в беседе с JB Press, как она оказалась в московской больнице с подозрением на наличие коронавирусной инфекции в организме.
Live24 вчера в 12:01
Политика
Украина изменит стратегию по борьбе с коронавирусом
Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал о новом подходе в случае второй волны пандемии коронавируса.
Росбалт 02:20
Здоровье
Мясников рассказал об ослаблении коронавируса в России
Врач Александр Мясников рассказал о «потере былой мощи» коронавируса, который, по его словам, ослабляется, проходя через иммунные силы человека.
RT на русском 01:36
Происшествия
В Южно-Сахалинске заразился коронавирусом сотрудник городской больницы
Случай заражения коронавирусом выявили в городской больнице Южно-Сахалинска, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Сахалинской области.
ТАСС 00:28
Общество
В Подмосковье продлили некоторые ограничительные меры до 14 июня
В Подмосковье продлили действие некоторых введенных из-за коронавируса ограничений до 14 июня.
РИА Новости вчера в 15:15
Общество
В ООН определили страну с самой высокой смертностью от COVID-19
Нью-Йорк, США, 28 мая 2020, 23:28 — REGNUM В Йемене зафиксирован наивысший уровень смертности от COVID-19 среди всех стран мира, заявил 28 мая на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
REGNUM вчера в 16:28
Происшествия
В Югре задержаны «чёрные банкиры»
В Югре задержаны участники организованной преступной группы, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности.
ИА СИА-Пресс 02:18
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ вчера в 10:56
Общество
Голосование по Конституции предложили провести на открытом воздухе
Для успешного проведения голосования по поправкам в Конституцию во время пандемии коронавируса могут быть использованы площадки на открытом воздухе.
РБК вчера в 22:45
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Экономика
В России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru 27 мая в 08:38
Общество
Кузнецова предложила ограничить продажу лекарств для абортов
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением ограничить продажу абортируемых лекарственных препаратов в аптеках.
Известия 01:02
Происшествия
Экс-глава ГИБДД Кузбасса Юрий Мовшин выходит на свободу досрочно
Тагилстроевский районный суд решил освободить экс-главу ГИБДД Кемеровской области Юрия Мовшина по УДО за два года до окончания срока.
ТВК 01:25
Футбол
Адиль Рами уверил, что не продавал золотую медаль ЧМ-2018
ProstoProSport вчера в 23:30
Общество
Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии
Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
Известия вчера в 20:59
Общество
МВД России может создать специальное приложение для мигрантов
Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность разработки приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в страну.
Известия вчера в 22:20
Политика
Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.
Ведомости вчера в 17:00
Экономика
BCG привела три сценария роста безработицы в России
Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
РИА Новости вчера в 20:29
Происшествия
В Красноярском крае мать мёртвого младенца нашли по чеку из магазина
В пакете, в котором обнаружили тело, лежал кассовый чек из магазина.
REGNUM вчера в 23:59
Происшествия
Тело пропавшей трехлетней девочки нашли в реке Кебь под Псковом
Народные новости вчера в 11:11
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела певица во время болезни
Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья периодически делится в социальных сетях воспоминаниями о своей родственнице.
Bimru.ru вчера в 06:21
Происшествия
Замглавы челябинского минстроя предъявили новое обвинение
Челябинск, 28 мая 2020, 16:14 — REGNUM В Челябинске заместителю областного министра строительства и инфраструктуры предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.
REGNUM вчера в 09:14
Путешествия
В Госдуме назвали возможные сроки открытия пляжей в России
Пляжи почти по всей России, предположительно, могут начать открывать с 1 июля.
Мойка78 вчера в 23:18
Политика
В Кремле усомнились в смертности медиков от коронавируса
Кремль считает, что данные о высокой смертности медицинских работников от коронавирусной инфекции в России являются недостоверными.
News.ru вчера в 06:53
Общество
Неназванный россиянин купил дом в центре Лондона за £15,5 млн
Российский бизнесмен купил дом в центре Лондона стоимостью £15,5 млн (1,3 млрд руб.).
РБК 26 мая в 12:04