Армия и оружие
РИА НовостиНовейшую атомную подлодку «Князь Владимир» передали флоту
Новейшую атомную подводную лодку стратегического назначения "Князь Владимир" передали Военно-морскому флоту, сообщил РИА Новости официальный представитель Объединенной судостроительной корпорации.
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Космос
Запланированный на 2020 год первый запуск Ariane-6 не состоится
Европейское космическое агентство (ЕКА) считает, что в этом году невозможно будет осуществить первый запуск нового носителя Ariane-6.
ТАСС 16:27
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Авто
Озвучена дата продаж самого бюджетного кроссовера Toyota
Компания Toyota определилась с датой выхода на рынок нового вседорожника Yaris Cross, построенного на базе "пятидверки" Yaris.
Новые автомобили вчера в 01:31
Здоровье
Сахалинцы могут поучаствовать во Всероссийской донорской неделе
Сахалинцы могут присоединиться к Всероссийской донорской неделе. Акция пройдет по всей стране с 8 по 15 июня.
Сахалин.Инфо 22:26
Общество
В Алтайском крае продлили запрет на работу санаториев и турбаз
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко своим указом в рамках мер по противодействию коронавирусу продлил до 8 июня временный запрет на работу санаториев, а других домов отдыха, турбаз и отелей – до 22 июня.
РИА Новости 01:08
Здоровье
Мясников назвал причины ослабления коронавируса
По словам Мясникова, вирус фильтруется иммунной системой человека и, борясь с ней, теряет свою былую мощь.
Lenta.ru 22:49
Шоу-бизнес
Победитель «Танцев со звездами» Иван Стебунов сожалеет о финале
Газета.Ru вчера в 08:08
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
Общество
Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии
Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
Известия 20:59
Политика
Назван срок вступления в силу закона о нацбезопасности Гонконга
Пекин, 28 мая 2020, 10:19 — REGNUM Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге может вступить в силу к августу 2020 года, сообщает 28 мая South China morning post со ссылкой на источники.
REGNUM 03:19
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Общество
Собянин рассказал о доступе на Красную площадь в день парада Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет.
Известия 11:51
Технологии
Вирусолог рассказал, как в России делают вакцину от коронавируса и сколько еще её ждать
Уже несколько месяцев ученые всего мира бьются над разработкой вакцины от нового коронавируса и обещают выпустить ее к концу года.
НГС24 20:30
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
Evo-rus.com вчера в 13:25
Общество
Томские депутаты назначили себе компенсации за маски и перчатки
Депутатам Томской областной думы возместят из бюджета расходы на покупку средств индивидуальной защиты, «используемые при осуществлении депутатских полномочий».
Дождь 06:41
Происшествия
В российском пансионате произошла вспышка коронавируса
В Якутии в частном пансионате для престарелых «Доверие» произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщила областная прокуратура.
Lenta.ru 23:13
Экономика
Банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов
Банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов Кредиторы значительно ужесточили подход к оценке заемщиков, из-за чего выросла доля отказов в предоставлении необеспеченных ссуд.
Коммерсантъ вчера в 14:17
Единоборства
Петр Ян встретится с Жозе Альдо
FightTime.ru 01:09
Общество
Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса
Как считают исследователи, поведение группы россиян, которые не верят в эпидемию или считают ее выдумкой заинтересованных лиц, кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает.
Lenta.ru 00:52
Общество
Резкое похолодание ожидается в России с 1 июня
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в первый летний день температура в Европейской части России резко снизится на восемь-девять градусов.
Аргументы недели 04:47
Единоборства
Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings 02:45
Здоровье
Врачи рассказали, как очистить сосуды от холестерина без лекарств
Очистить сосуды от избыточного холестерина естественным образом, без использования лекарств, эффективно помогает рацион, насыщенный магнием, рассказал кардиолог Уильям Дэвис.
Профиль вчера в 15:01
Хоккей
КХЛ назначила старт нового сезона на 2 сентября
Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) опубликовала на официальном сайте турнира заявление о дате начала сезона 2020/21 – 2 сентября.
Piter.tv 04:33
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru 12:51
Общество
Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова родила седьмого ребенка.
Интерфакс 13:02
Общество
Губернатор Виктор Томенко отчитался перед депутатами АКЗС
Большинством голосов (51 против 11) депутаты отчёт поддержали.
Вести Алтай 04:22
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела певица во время болезни
Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья периодически делится в социальных сетях воспоминаниями о своей родственнице.
Bimru.ru 06:21