Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuНовейшую гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

Новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля, передает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
Читать в источнике
Комментировать127
с чего всё началось

Источник: гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

Новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля - фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" в январе выстрелил "Цирконом" из акватории Баренцева моря по наземной цели на военном полигоне.
ТАССвчера в 20:21

Подробнее о событии

Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

Газета.Ru04:58

Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

REGNUMвчера в 22:00

Гиперзвуковой «Циркон» впервые запустили с корабля

РЕН ТВвчера в 20:30

СМИ узнали о первом испытании ракеты «Циркон» с корабля

Известиявчера в 21:13

Гиперзвуковую ракету «Циркон», о которой говорил Владимир Путин, впервые запустили с корабля

Эхо Москвывчера в 21:10

ТАСС: «Циркон» впервые испытали с корабля

Коммерсантъвчера в 21:59

Источник: гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

ТАССвчера в 20:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 06:30, Ашберн
Происшествия

В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
ТАСС 00:32
Армия и оружие

Сирийская оппозиция сообщила о захвате стратегического города Саракиб

РБК 03:12
Политика

Комитет Госдумы поддержал поправки о дате голосования по Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг поддержал поправки во вторую статью об общероссийском голосовании законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, это день будет нерабочим.
РИА Новости 05:32
Хоккей

Овечкин забросил 701 шайбу в дебютном матче Ковальчука за «Вашингтон»

Российская газета 25 февраля в 22:53
Общество

Россия назвала условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ

Россия пока не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
РБК 06:08
Экономика

Рубль снова обновил минимум, и это еще не конец

Рубль падает вследствие снижения нефти к 14-месячным минимумам и сохранения страхов пандемии коронавируса, которая может привести к замедлению мирового ВВП и разрыву глобальных торгово-экономических связей.
Profinance.ru 04:21
Происшествия

Задержанных в Дании за наркотики моряков из РФ отпустили на свободу

Практически все задержанные в Дании по подозрению в контрабанде наркотиков челны экипажа судна Duncan Island отпущены на свободу.
REGNUM 06:24
Футбол

Хакер взломал почту Гвардиолы и изучил его переписки о трансферах

Полиция Манчестера арестовала неизвестного мужчину за получение незаконного доступа к электронной почте главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
Bookmaker-ratings.ru 04:45
Общество

Водитель из Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 млн рублей

YA62.ru 01:30
Политика

Лукашенко настаивает, что договорился с Путиным по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко настаивает, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о компенсации Минску при поставках нефти снижения нефтяных пошлин из-за налогового маневра, однако, по его словам, российские министры "по-своему" трактуют эти договоренности.
РИА Новости 04:57
Политика

На военном мемориальном кладбище прощаются с маршалом Язовым

Вести.Ru 04:19
Экономика

Несколько сахарных заводов закрываются в России

В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Известия 25 февраля в 10:01
Экономика

Банк «Санкт-Петербург» банкротит отель

Уточняется, что сумма исковых требований банка превысила 3,8 млрд руб. Банк "Санкт-Петербург" подал иск на 5,5 млрд рублей В ноябре прошлого года банк "Санкт-Петербург" сначала подал иск на 5,5 млрд руб. к АО "Талион", материнской компании ЗАО "Елисеев Палас Отель" (дело № А56-116440 / 2019), а затем и к самому "Елисеев Палас Отелю" на ту же сумму (№ А56-117707 / 2019).
Право.ру 02:05
Музыка

Панайотова назвали представителем России на «Евровидении»

Певец Александр Панайотов представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение", передает "Стархит" со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 03:11
Происшествия

В Липецке мужчина убил 4-летнюю дочь, ранил жену и совершил суицид

Газета.Ru 03:22
Политика

Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы

Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 10:27
Происшествия

В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика

Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества.
RT на русском 04:15
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
РИА Новости 02:19
Происшествия

СК РФ предъявил новое обвинение во взятке экс-полковнику Захарченко

Газета.Ru 05:50
Армия и оружие

Красноярский авиаполк будет перевооружен ракетами «Кинжал»

Как сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, новые авиакомплексы состоят из самолета-носителя МиГ-31К и гиперзвуковой крылатой ракеты "Кинжал".
Городские новости. Красноярск 05:39
Происшествия

На Урале начали проверку после смерти беременной женщины в больнице

Управление здравоохранения Екатеринбурга разбирается в причинах смерти беременной женщины, у которой резко ухудшилось здоровье во время приема в женской консультации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 05:14
Энергетика

В Белоруссии променяли нефть из России на азербайджанскую

В феврале появилась информация, что компания из Белоруссии "Белнефтехим" подписала договор с Socar о поставках в республику 160 тысяч тонн нефти.
Ореанда-Новости 04:45
Религия

Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман

РИА Новости 25 февраля в 16:53
Политика

В США призвали Россию «прекратить оккупацию» Крыма

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео призвал Российскую Федерацию «прекратить оккупацию» Крыма.
Военное дело 03:17
Происшествия

Десятилетняя девочка сломала позвоночник в российской школе

По информации портала, десятилетняя девочка получила травму от падения с высоты собственного роста.
Lenta.ru 04:14
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru 01:30
Теннис

Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру

Российская теннисистка, экс-первая ракетка мира, победительница пяти турниров "Большого шлема" Мария Шарапова приняла решение завершить свою спортивную карьеру.
Областная газета вчера в 08:27
Футбол

Оповещение о применении VAR может появиться на экранах стадионов

Оповещение об использовании системы видеопомощи арбитрам (VAR) может появиться на экранах стадионов и в ТВ-трансляцях Российской премьер-лиги (РПЛ) уже с первых матчей весенней части турнира, сообщил руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.
РИА Новости 05:49
Кино

Стивен Спилберг отказался снимать пятого «Индиану Джонса»

Piter.tv 04:57
Шоу-бизнес

Кети Топурия намекнула на свою беременность новым фото

До недавнего момента сама артистка никак не комментировала разговоры в соцсетях, однако после публикации нового снимка фанаты решили, что она перестала скрывать свою беременность.
Дни24 00:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное