Армия и оружие
Газета.RuНовейшую гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля
Новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля, передает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
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с чего всё началось
Новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля - фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" в январе выстрелил "Цирконом" из акватории Баренцева моря по наземной цели на военном полигоне.ТАССвчера в 20:21
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Гиперзвуковую ракету «Циркон», о которой говорил Владимир Путин, впервые запустили с корабля
Эхо Москвывчера в 21:10
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Происшествия
В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправки о дате голосования по Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг поддержал поправки во вторую статью об общероссийском голосовании законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, это день будет нерабочим.
Хоккей
Овечкин забросил 701 шайбу в дебютном матче Ковальчука за «Вашингтон»
Общество
Россия назвала условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ
Россия пока не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
Экономика
Рубль снова обновил минимум, и это еще не конец
Рубль падает вследствие снижения нефти к 14-месячным минимумам и сохранения страхов пандемии коронавируса, которая может привести к замедлению мирового ВВП и разрыву глобальных торгово-экономических связей.
Происшествия
Задержанных в Дании за наркотики моряков из РФ отпустили на свободу
Практически все задержанные в Дании по подозрению в контрабанде наркотиков челны экипажа судна Duncan Island отпущены на свободу.
Футбол
Хакер взломал почту Гвардиолы и изучил его переписки о трансферах
Полиция Манчестера арестовала неизвестного мужчину за получение незаконного доступа к электронной почте главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
Политика
Лукашенко настаивает, что договорился с Путиным по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко настаивает, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о компенсации Минску при поставках нефти снижения нефтяных пошлин из-за налогового маневра, однако, по его словам, российские министры "по-своему" трактуют эти договоренности.
Экономика
Несколько сахарных заводов закрываются в России
В сельскохозяйственном сезоне – 2020/21 не смогут работать заводы, суммарные мощности которых превышают 150 тыс. т. Об этом 24 февраля сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина.
Экономика
Банк «Санкт-Петербург» банкротит отель
Уточняется, что сумма исковых требований банка превысила 3,8 млрд руб. Банк "Санкт-Петербург" подал иск на 5,5 млрд рублей В ноябре прошлого года банк "Санкт-Петербург" сначала подал иск на 5,5 млрд руб. к АО "Талион", материнской компании ЗАО "Елисеев Палас Отель" (дело № А56-116440 / 2019), а затем и к самому "Елисеев Палас Отелю" на ту же сумму (№ А56-117707 / 2019).
Музыка
Панайотова назвали представителем России на «Евровидении»
Певец Александр Панайотов представит Россию на песенном конкурсе "Евровидение", передает "Стархит" со ссылкой на собственный источник.
Политика
Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы
Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Происшествия
В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика
Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Армия и оружие
Красноярский авиаполк будет перевооружен ракетами «Кинжал»
Как сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, новые авиакомплексы состоят из самолета-носителя МиГ-31К и гиперзвуковой крылатой ракеты "Кинжал".
Происшествия
На Урале начали проверку после смерти беременной женщины в больнице
Управление здравоохранения Екатеринбурга разбирается в причинах смерти беременной женщины, у которой резко ухудшилось здоровье во время приема в женской консультации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Энергетика
В Белоруссии променяли нефть из России на азербайджанскую
В феврале появилась информация, что компания из Белоруссии "Белнефтехим" подписала договор с Socar о поставках в республику 160 тысяч тонн нефти.
Религия
Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
Политика
В США призвали Россию «прекратить оккупацию» Крыма
Государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео призвал Российскую Федерацию «прекратить оккупацию» Крыма.
Происшествия
Десятилетняя девочка сломала позвоночник в российской школе
По информации портала, десятилетняя девочка получила травму от падения с высоты собственного роста.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Теннис
Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру
Российская теннисистка, экс-первая ракетка мира, победительница пяти турниров "Большого шлема" Мария Шарапова приняла решение завершить свою спортивную карьеру.
Футбол
Оповещение о применении VAR может появиться на экранах стадионов
Оповещение об использовании системы видеопомощи арбитрам (VAR) может появиться на экранах стадионов и в ТВ-трансляцях Российской премьер-лиги (РПЛ) уже с первых матчей весенней части турнира, сообщил руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.
Шоу-бизнес
Кети Топурия намекнула на свою беременность новым фото
До недавнего момента сама артистка никак не комментировала разговоры в соцсетях, однако после публикации нового снимка фанаты решили, что она перестала скрывать свою беременность.