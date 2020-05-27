Армия и оружие

Телеканал 360°Телеканал 360°Новейшую ракету «Бронебойщик» намерены поставить в войска в 2021 году

Сроки в интервью РИА «Новости» озвучил исполнительный директор научно-производственной корпорации «Техмаш» Александр Кочкин. «Для производства „Бронебойщика“ у нас все готово», — подчеркнул он. Предприятие за собственный счет изготовило партию ракет, чтобы проверить их эксплуатацию в войсках.
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с чего всё началось

Названы сроки поставок новейшей ракеты «Бронебойщик» в войска

Серийные поставки новейших авиационных ракет "Бронебойщик" в российскую армию планируют начать в 2021 году, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор научно-производственной корпорации "Техмаш" (входит в управление холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин.
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«Техмаш» назвал дату начала поставок в армию новейших ракет «Бронебойщик»

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Новейшую ракету «Бронебойщик» намерены поставить в войска в 2021 году

Телеканал 360°05:44

Названы сроки поставок новейших ракет «Бронебойщик» в войска

Московский Комсомолец03:39

Названы сроки поставок новейшей ракеты «Бронебойщик» в войска

РИА Новости03:27
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Происшествия

Арестованных генералов МВД уволили со службы

Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
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Коммерсантъ вчера в 05:33
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Политика

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Агентство Москва вчера в 08:03
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Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
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Происшествия

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Lenta.ru 25 мая в 23:35
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Космос

Объяснено появление загадочного космического вихря

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ТАСС вчера в 14:11
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Общество

Прием документов в вузы пройдет с 20 июня по 17 августа

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал сроки подачи документов в вузы.
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Политика

Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве и России

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизируется, как и в целом по России, число выявленных случаев в столице сократилось вдвое по сравнению с пиковыми значениями начала мая, заявил президент РФ Владимир Путин.
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В Сочи изменили название реки Хероты

В Городском собрании Сочи провели работу по возвращению исторически обоснованного названия реки Херота.
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Армия и оружие

Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео

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ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей

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В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек

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Губернатор может ввести частичный карантин в Ростовской области

Карантин может быть введен в некоторых районах Ростовской области по причине плохого соблюдения требований по борьбе с распространением коронавируса.
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Xiaomi подключит к компьютеру человеческий мозг

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Оператор «Северного потока — 2» отреагировал на угрозы США санкциями

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Общество

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса

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Доктор Мясников посчитал допустимым убивать людей за оскорбления

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Дочь Эдуарда Успенского рассказала о тирании отца

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Шнуров обозвал Пригожина матерным словом

Музыкант Сергей Шнуров поставил точку в споре с Иосифом Пригожиным, заявившим о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса.
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Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
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Совет ЕС одобрил упрощение визового режима с Белоруссией

"Сегодня Совет [ЕС] одобрил решение о заключении соглашения об упрощении визового режима и соглашения о реадмиссии с Белоруссией", - говорится в распространенном в Брюсселе сообщении.
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Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу

Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
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