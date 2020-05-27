Армия и оружие
Телеканал 360°Новейшую ракету «Бронебойщик» намерены поставить в войска в 2021 году
Сроки в интервью РИА «Новости» озвучил исполнительный директор научно-производственной корпорации «Техмаш» Александр Кочкин. «Для производства „Бронебойщика“ у нас все готово», — подчеркнул он. Предприятие за собственный счет изготовило партию ракет, чтобы проверить их эксплуатацию в войсках.
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с чего всё началось
Серийные поставки новейших авиационных ракет "Бронебойщик" в российскую армию планируют начать в 2021 году, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор научно-производственной корпорации "Техмаш" (входит в управление холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин.РИА Новости03:27
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Lenta.ru 25 мая в 23:35
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Lenta.ru вчера в 13:57
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Цены на бензин в России в апреле снизились на 0,2%
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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал сроки подачи документов в вузы.
Российская газета 03:15
Политика
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Российская газета 02:33
Общество
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.
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«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России и УМВД России по Оренбургской области во взаимодействии с СК России в ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в убийствах шести оренбуржцев, в том числе малолетнего ребёнка», — приводит её слова ТАСС.
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Дочь Эдуарда Успенского рассказала о тирании отца
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В Кузбассе введут специальный налоговый режим для самозанятых
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