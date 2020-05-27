Серийные поставки новейших авиационных ракет "Бронебойщик" в российскую армию планируют начать в 2021 году, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор научно-производственной корпорации "Техмаш" (входит в управление холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") Александр Кочкин.

с чего всё началось

Сроки в интервью РИА «Новости» озвучил исполнительный директор научно-производственной корпорации «Техмаш» Александр Кочкин. «Для производства „Бронебойщика“ у нас все готово», — подчеркнул он. Предприятие за собственный счет изготовило партию ракет, чтобы проверить их эксплуатацию в войсках.

Новейшую ракету «Бронебойщик» намерены поставить в войска в 2021 году

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