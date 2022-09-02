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Novelis откажется от российского алюминия на своих заводах в Евросоюзе

Один из крупнейших потребителей алюминия, компания Novelis, подразделение индийской Hindalco Industries Ltd, заявила, что в 2023 году не будет использовать металл из России для снабжения своих предприятий в Европе.
Интерфакс
В условиях тендера оговаривается, что Novelis не будет заключать сделки на поставки алюминия российского происхождения, подтвердил представитель компании агентству Bloomberg.
Финмаркет
На Европу приходится около 40% продаж "Русала", который является крупнейшим производителем алюминия вне Китая с долей на глобальном рынке около 6%. Россия также является крупным производителем никеля и меди.
Интерфакс
В начале августа Минпромторг предсказывал падение спроса на российский алюминий в два раза.
Infox.ru

Подробнее о событии

Novelis отказалась закупать российский алюминий
РБК08:57
Novelis откажется от российского алюминия на своих заводах в Евросоюзе
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Lenta.ru08:03
Novelis исключила российский алюминий из тендера на поставку в 2023 году
Profinance.ru07:21
Novelis в 2023 году откажется от закупок российского алюминия для заводов в Европе
Финмаркет05:17
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