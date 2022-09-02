Один из крупнейших потребителей алюминия, компания Novelis, подразделение индийской Hindalco Industries Ltd, заявила, что в 2023 году не будет использовать металл из России для снабжения своих предприятий в Европе.
На Европу приходится около 40% продаж "Русала", который является крупнейшим производителем алюминия вне Китая с долей на глобальном рынке около 6%. Россия также является крупным производителем никеля и меди.
Руководители стран Евросоюза не смогли помешать тому, что за последствия украинского конфликта, вызвавшего "катастрофическое ослабление" Европы, пришлось платить простым европейцам, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Министры финансов стран G7 договорились, что потолок цен на нефть из России начнет действовать с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля - для нефтепродуктов, сообщает Financial Times со ссылкой на информированных чиновников.