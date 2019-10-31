Президент поручил разработать программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионах до 10 января 2020 года и принять их до 1 июля. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области с начала 2019 года проходит реформирование системы здравоохранения.

Гаджеты Наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны Беспроводные наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны.

Общество Водители в Петербурге могут оформлять ДТП через приложение В Петербурге и в Ленобласти, как и в ряде других регионов, с 1 ноября появилась возможность оформлять легкие дорожные происшествия по европротоколу с помощью мобильного приложения.

Происшествия Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.

Общество Вступил в силу закон о «суверенном рунете» С 1 ноября в России вступил в силу закон о «суверенном рунете», обязывающий операторов устанавливать на сетях технические средства противодействия угрозам для фильтрации трафика и ограничения доступа к запрещенным сайтам.

Политика В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа Члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому лидеру Дональду Трампу переходит к публичной фазе.

Политика В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.

Политика Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2» США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.

Происшествия В Японии сгорел древний замок из списка ЮНЕСКО Японская полиция расследует обстоятельства пожара, который этой ночью уничтожил символ острова Окинава - замок Сюри.

Происшествия В Иваново задержали группу телефонных банковских мошенников Группу из девяти человек, которые промышляли телефонным мошенничеством под видом банковских работников, задержали полицейские при участии Росгвардии в Иваново, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Происшествия Страховщик погасит долг по ипотеке убитой жительницы Екатеринбурга Страховая компания оплатит долг за ипотеку Ксении Каторгиной, убитой в Екатеринбурге из-за автомобиля, сообщил РИА Новости адвокат матери погибшей Дмитрий Панов.

Политика Путин показал кулак на просьбу дать 451 миллион на велодорожку Не каждая женщина хочет, чтобы вообще об этом знали, если она обращается по вопросам прерывания беременности, но можно это делать на основе добровольности, - ответил Путин.

Технологии Microsoft разрешила запускать игры для Xbox на Android-смартфонах Для запуска игры на смартфоне требуется устройство с Android 6 или новее, поддержка Bluetooth 4.0 и контролер Xbox One Wireless Controller с Bluetooth.

Футбол Спартак — Ростов 2:1 "Спартак" на своем поле в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России победил "Ростов" (2:1).

Хоккей Канадский хоккеист за минуту уложил на лед двух россиян На четвертой минуте матча Хант применил силовой прием против российского защитника Дениса Баранцева и повалил его на лед.

Армия и оружие В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.

Общество Банки и ТЭК могут обязать использовать российское оборудование и софт Талыбов в письме предлагает закрепить в законе, что компании, управляющие такими объектами, обязаны использовать только российское оборудование и софт, а также запретить иностранным компаниям «обеспечивать взаимодействие» с сетями и информационными системами КИИ.

Единоборства Исаев вышел в финал Гран-при PFL, отправив в нокаут Гольцова В ночь на 1 ноября (мск) на арене Mandalay Bay Events Center в Лас-Вегасе (США) прошел турнир PFL 9. В его рамках состоялись четвертьфиналы и полуфиналы Гран-при PFL в полутяжелом и тяжелом дивизионах среди мужчин.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде в ноябре Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян в ноябре.

Экономика Средняя ставка по ипотеке в РФ в сентябре снизилась до 9,68% По состоянию на 1 октября средневзвешенная ставка по ипотеке снизилась на 0,23 процентных пункта и составила 9,68 процента годовых, передает ТАСС со ссылкой на статистику Центробанка РФ.

Происшествия В массовом ДТП в Томске погиб человек, пятеро пострадали В Томске произошла массовая авария, в которой погибла женщина и пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.