Футбол
Газета.RuНовичок «Спартака» поделился неприятными впечатлениями от Москвы
Новичок московского "Спартака" нападающий Джордан Ларссон поделился впечатлениями от Москвы. Шведский футболист заявил, что в настоящее время он живет в гостинице, однако в скором времени переберется в квартиру.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 07:47, Вашингтон
Шоу-бизнес
Седокова прокомментировала свой роман с баскетболистом
Подмосковье Сегодня 04:36
Политика
Минздрав поддерживает введение акцизов на электронные сигареты
Минздрав РФ поддерживает проект правительства РФ о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости.
ТАСС 03:57
Экономика
Зарплаты работникам бюджетной сферы проиндексируют на 4% в 2020 году
1 октября 2020 года работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты на 3,8%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление вице-премьера Татьяну Голикову.
Газета.Ru 07:32
Политика
Отпустивших шпиона Смоленкова за границу чиновников наказали
Российские чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона и экс-сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова в Черногорию, понесли дисциплинарное наказание.
Газета.Ru 05:14
Шоу-бизнес
Последняя стадия рака мозга диагностирована у Заворотнюк
Врачи актрисы диагностировали у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга, сообщает Super.ru.
Газета.Ru 06:01
Шоу-бизнес
Фото: Богомолов и Собчак стали мужем и женой
Официально: актриса, журналистка, телеведущая, экс-кандитат в президенты России Ксения Собчак и поэт, режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой.
Российская газета 07:36
Гаджеты
Представлен смартфон Realme XT с 64-Мп камерой
На днях был представлен смартфон Realme XT. Аппарат получил основную квадрокамеру при ценнике всего в 225 долларов.
The GEEK 05:41
Футбол
Рахимов: не понимаю, почему в Кубке каждый раз «Ахмату» выпадает Хабаровск
Не понимаю, почему каждый раз нам выпадает Хабаровск. Сейчас мы думаем о матчах с «Ростовом» и «Крыльями Советов».
Чемпионат 05:25
Политика
В Кремле отреагировали на обыски у сторонников Навального
В Кремле знают об обысках у сторонников Алексея Навального, однако «не знакомы» с заявлениями самого оппозиционера на этот счет.
Lenta.ru 06:46
Культура
В Киеве прошел финал конкурса «Мисс Украина-2019»
Фото: Instagram «Мисс Украина» Вчера, 12 сентября, в столичном Дворце «Украина» состоялось финальное шоу национального конкурса красоты «Мисс Украина-2019», сообщает WomanEL.
Городской портал Новый Нижний 03:22
Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.
Общая газета.RU 04:53
Политика
ЕР выдвинула Константинова на пост спикера парламента Крыма
Крымское отделение партии "Единая Россия", получившее большинство мест в парламенте республики второго созыва, предложила на пост спикера кандидатуру Владимира Константинова.
РИА Новости 07:31
Политика
Медведев раскрыл условия сокращения рабочей недели
Уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике и может коснуться ряда конкретных производств.
Lenta.ru 07:20
Политика
В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат
Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность.
RT на русском 06:39
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановили работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК 07:24
Происшествия
Грузовик снёс пешеходный мост в Подмосковье
Грузовик снёс пешеходный мост на трассе А107 в Московской области, сообщает телеканал «360». Инцидент произошёл недалеко от города Селятино.
RT на русском 05:13
Общество
В ФНС опровергли блокировку счетов Киркорова
Федеральная налоговая служба (ФНС) опровергает сообщения о блокировке счетов ИП Филиппа Киркорова, информирует РИА Новости.
RT на русском 04:46
Политика
Путин встретится с Нетаньяху в Сочи
Президент России Владимир Путин в четверг в Сочи проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
ТАСС 11 сентября в 17:02
Происшествия
В ЦБ прокомментировали сообщения о мошенничестве с пенсиями россиян
По данным издания, в 2017–2018 годах злоумышленники незаконно перевели накопления 500 тыс. человек из ПФР в негосударственные фонды «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ «Согласие», «Социум» и «Газфонд ПН».
Известия 06:44
Культура
Первый канал обновил систему голосования в шоу "Голос 60+"
Позднее пресс-служба телеканала сообщила о проверке результатов голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым призером составил 80 тыс. голосов.
Интерфакс - Россия 03:30
Политика
США обвинили Уго Чавеса в желании «затопить» их наркотиками
Судебные власти США, как отмечается, перенаправили данный отчет Национальной судебной коллегии Испании, так как правоохранительные органы этой страны ранее по запросу американской стороны задержали экс-главу венесуэльской военной разведки Уго Карвахаля, который якобы присутствовал на совещании, когда Чавес обсуждал планы по «заваливанию» Штатов наркотиками.
Политика Сегодня 06:12
Происшествия
В Саратовской области погиб иеромонах
В селе Пады Балашовского района Саратовской области погиб 39-летний иеромонах Амвросий (Волчатников), сообщили ИА SaratovNews в пресс-службе следственного управления.
Saratovnews 06:21
Футбол
Уткин призвал освободить друга Кокорина и Мамаева из колонии
РИА Новости 07:37
Политика
Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана
Как пишет «Федеральное агентство новостей», Министерство обороны Украины организовало пресс-конференцию, на которой моряки рассказали о событиях ноября 2018 года, когда украинские корабли незаконно пересекли акваторию России в Керченском проливе.
ForPost 07:39
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости вчера в 07:01
Политика
В Кремле оценили призыв Зеленского сохранять санкции против России
В Кремле негативно относятся к словам украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал Запад сохранять санкции в отношении России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 06:21
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад человека нашли с помощью Google Earth
Останки американца, пропавшего 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth. Об этом сообщает телеканал CNN.
Интерфакс 07:17
Общество
«Влюблённые из Модены» оказались мужчинами
Газета Metro вчера в 14:47
Транспорт
В Москве намерены построить почти 50 станций метро за пять лет
Более 100 км линий метро, 41 станцию и 5 электродепо планируется построить в Москве с 2020 до конца 2023 года.
Российская газета 06:39