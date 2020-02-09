Экономика

Банки.руБанки.руНовикомбанк снижает ставки по ипотеке

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Для стратегических партнеров банка ставка составит 8,4% годовых.
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