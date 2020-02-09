Экономика
Банки.руНовикомбанк снижает ставки по ипотеке
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Сниженную ставку 2,7% годовых по ипотечном займу получат вологжане
Московский Комсомолец09 февраля в 06:11
Россиян ожидает снижение ставок по ипотеке и депозитам
Общественная электронная газета09 февраля в 03:28
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Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Экономика
Банк ВТБ опустил ставку по ипотеке ниже 8%
Минимальная ставка банка ВТБ по ипотеке снижена до 7,9% годовых с 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Происшествия
В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России
Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Политика
Зеленский допустил проведение выборов в Донбассе осенью
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть ощущение возможности проведения выборов в Донбассе осенью этого года одновременно с местными выборами по всей стране.
Здоровье
В Татарстане ограничили въезд спортсменам из Китая
В Татарстане ограничили въезд спортсменам из Китая. Они не смогут принять участие в этапе Кубка мира по фехтованию среди женщин в Казани.
Наука
Роботизированная рука справилась с ножницами, яйцами и стаканом воды
Ученые из Корейского института машин и материалов смогли создать роботизированную руку, способную определять прикосновение и необходимую силу захвата по-разному в разных точках ладони и пальцев.
Здоровье
В Тюмени выписали из больницы студентку, у которой нашли коронавирус
Китайскую студентку, у которой ранее нашли коронавирус, выписали из тюменской больницы, сообщила директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.
Политика
Лукашенко призвал белорусские телеканалы переходить на свой контент
Лукашенко выразил недоумение тем, что руководитель канала ОНТ Марат Марков «сидит на платформе ОРТ», призвав к отказу от зарубежных ресурсов.
Экономика
В России пенсионерам повысили доплату за возраст
В свою очередь Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментировали, что населению страны, достигшему 80-летнего возраста и более, а также граждане, которым в 2020 году исполнится 80 лет, пенсия будет автоматически повышена на размер фиксированной выплаты.
Политика
В Кремле оценили ход реализации договорённостей после саммита в Париже
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ход выполнения договорённостей после саммита лидеров стран нормандского формата в Париже.
Общество
После карантина в Ульяновск приедет россиянин, эвакуированный из Китая
По предварительной информации, россияне отправятся в 44 города РФ. Большинство поедет в Москву, Санкт-Петербург и Барнаул.
Армия и оружие
Эрдоган пообещал Сирии расплату за нападение на турецких военных
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сирийское правительство поплатится за обстрел турецких сил в Идлибе, передает ТАСС.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Общество
Мишустин разрешил выращивать коноплю и опийный мак
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снятии запрета на культивацию наркосодержащих растений — конопли и мака снотворного.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за поста в Instagram
Телеведущую и модель Алену Водонаеву вызвали на беседу в отделение МВД по Таганскому району Москвы. Об этом сообщил портал Super.ru.
Общество
Гендиректор ГТРК Камчатки рассказал, что будет со смеявшейся ведущей
Руководство ГТРК «Камчатка» не намерено увольнять ведущую Александру Новикову, которая рассмеялась при чтении новости об индексации пособий льготникам.
Экономика
В России собираются резко снизить страховые взносы
Правительство может вернуться к идее снижения страховых взносов с работодателей. Ставку могут снизить с 30% до 23-25%.
Происшествия
В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Кино
Жена сценариста «Москва слезам не верит» рассказала об ошибке в фильме
Жена сценариста Валентина Черных Людмила Кожина рассказала об ошибке, которую допустила, участвуя в создании фильма "Москва слезам не верит".
Кино
Ван Дамма и Джеки Чана «перенесли» в Mortal Kombat 11
Например, Скала выступил в роли Кабала, Брюс Ли, конечно, в роли Лю Кана, а Джеки Чан в роли Кун Лао.
Футбол
Клинсманн уволился с поста тренера «Герты» спустя 2,5 месяца
Немецкий тренер Юрген Клинсманн покинул пост наставника берлинской «Герты» спустя 2,5 месяца после назначения.
Экономика
Как Белоруссия зарабатывает на российской рыбе?
Происшествия
Бывший полицейский нашел дома мертвую проститутку
Бывший полицейский из Санкт-Петербурга обнаружил дома мертвую проститутку. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает «Фонтанка».
Культура
Ток-шоу с Собчак на Первом дебютировало выпуском о сестрах Хачатурян
Дебютную программу вела первая из них, она была посвящена нашумевшей истории сестер Хачатурян.