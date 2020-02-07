Экономика

Независимый публицистНезависимый публицистВ РФ прогнозируют снижение ставки по ипотеке

Стоит напомнить, что сейчас ставка по ипотеке составляет девять процентов. По словам Набиуллиной, она может уменьшиться, так как на нее повлияет снижение уровня инфляции и ставки Центробанка.
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Набиуллина заявила о возможном снижении ставок по ипотеке

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