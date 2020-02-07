Стоит напомнить, что сейчас ставка по ипотеке составляет девять процентов. По словам Набиуллиной, она может уменьшиться, так как на нее повлияет снижение уровня инфляции и ставки Центробанка.

В РФ прогнозируют снижение ставки по ипотеке

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