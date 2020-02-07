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Независимый публицистВ РФ прогнозируют снижение ставки по ипотеке
Стоит напомнить, что сейчас ставка по ипотеке составляет девять процентов. По словам Набиуллиной, она может уменьшиться, так как на нее повлияет снижение уровня инфляции и ставки Центробанка.
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В ДОМ.РФ заявили, что средний уровень ипотечных ставок опустится до 8,7% до июля
ТАСС07 февраля в 08:53
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