Экономика
Банки.руНовикомбанк снижает ставки по ипотеке
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Сниженную ставку 2,7% годовых по ипотечном займу получат вологжане
Московский Комсомолец09 февраля в 06:11
Россиян ожидает снижение ставок по ипотеке и депозитам
Общественная электронная газета09 февраля в 03:28
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