Экономика

Банки.руБанки.руНовикомбанк снижает ставки по ипотеке

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Для стратегических партнеров банка ставка составит 8,4% годовых.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
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