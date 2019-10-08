Футбол

Газета.RuГазета.RuНовиков назначен и.о. главного тренера «Динамо»

Московское "Динамо" объявило о назначении Кирилла Новикова исполняющим обязанности главного тренера команды. Об этом сообщает официальный сайт бело-голубых. При этом 38-летний специалист продолжит возглавлять дубль бело-голубых, который лидирует в молодежном первенстве.
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Надеемся и на то, что поддержат тренера и футболистов в ближайших очень важных матчах наши болельщики. К сожалению, у предыдущего тренерского штаба добиться нужного результата не получилось. Сейчас нам предстоит исправлять ошибки и двигаться вперед, сделав правильные выводы.
— Юрий Белкин, российский хоккеистАргументы и Факты 06:14

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В «Динамо» определились – следующим главным тренером будет иностранец. Назначение состоится до конца следующей недели

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Новиков стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо»

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Кирилл Новиков стал и.о. главного тренера «Динамо». Он продолжит возглавлять молодежку

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