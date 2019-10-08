Футбол
Газета.RuНовиков назначен и.о. главного тренера «Динамо»
Московское "Динамо" объявило о назначении Кирилла Новикова исполняющим обязанности главного тренера команды. Об этом сообщает официальный сайт бело-голубых. При этом 38-летний специалист продолжит возглавлять дубль бело-голубых, который лидирует в молодежном первенстве.
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Надеемся и на то, что поддержат тренера и футболистов в ближайших очень важных матчах наши болельщики. К сожалению, у предыдущего тренерского штаба добиться нужного результата не получилось. Сейчас нам предстоит исправлять ошибки и двигаться вперед, сделав правильные выводы.
— Юрий Белкин, российский хоккеистАргументы и Факты 06:14
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