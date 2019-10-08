Футбол

Газета.RuГазета.RuНовиков назначен и.о. главного тренера «Динамо»

Московское "Динамо" объявило о назначении Кирилла Новикова исполняющим обязанности главного тренера команды. Об этом сообщает официальный сайт бело-голубых. При этом 38-летний специалист продолжит возглавлять дубль бело-голубых, который лидирует в молодежном первенстве.
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Мы благодарны Кириллу Александровичу за то, что он согласился в очень непростой для клуба момент взять на себя управление главной командой. Причём сделал это без каких-либо условий и требований. Окажем ему полное доверие и помощь в работе.
— Юрий Белкин, российский хоккеистMetaratings 03:31

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Новиков назначен и. о. главного тренера «Динамо»

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Новиков стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо»

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Кирилл Новиков стал и.о. главного тренера «Динамо». Он продолжит возглавлять молодежку

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