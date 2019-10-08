Футбол

Газета.RuГазета.RuНовиков назначен и.о. главного тренера «Динамо»

Московское "Динамо" объявило о назначении Кирилла Новикова исполняющим обязанности главного тренера команды. Об этом сообщает официальный сайт бело-голубых. При этом 38-летний специалист продолжит возглавлять дубль бело-голубых, который лидирует в молодежном первенстве.
Читать в источнике
Комментировать
Надеемся и на то, что поддержат тренера и футболистов в ближайших очень важных матчах наши болельщики. К сожалению, у предыдущего тренерского штаба добиться нужного результата не получилось. Сейчас нам предстоит исправлять ошибки и двигаться вперед, сделав правильные выводы.
— Юрий Белкин, российский хоккеистАргументы и Факты 06:14

Подробнее о событии

В «Динамо» определились – следующим главным тренером будет иностранец. Назначение состоится до конца следующей недели

Спорт день за днем06:05

Новый тренер «Динамо» — сын рекордсмена, лидер первенства, чемпион мира

Спорт-Экспресс09:05

Новиков стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо»

Матч ТВ02:37

Кирилл Новиков стал и.о. главного тренера «Динамо». Он продолжит возглавлять молодежку

Sports.ru03:11

Новиков назначен и. о. главного тренера «Динамо»

Sport24.ru03:07

Новиков получит поддержку от руководства «Динамо»

Sport.ru04:59

Новиков стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо»

Sportbox.RU02:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 12:22, Вашингтон
Происшествия

Призер юношеской Олимпиады покончил с собой в Москве

Lenta.ru 11:45
Политика

Поздравления от Трампа и Зеленского Путину в Кремль не поступали

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поздравления в адрес главы РФ с днем рождения от лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Кремль пока не поступали.
Газета.Ru 08:11
Общество

Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер

Как сообщил «Интерфаксу» замдиректора онкоцентра Максим Рыков, сейчас около 50 медсестер подыскивают новое место работы.
BFM.ru вчера в 11:04
Политика

Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США

Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 16:46
Общество

Суд отменил решение о возврате в прокуратуру дела Серебренникова

RT на русском 08:56
Армия и оружие

Изменивший войну: как легендарный ДШК оставил след в истории

Незадолго до начала Второй мировой войны в СССР был создан 12,7-мм пулемет.
Российская газета 06:33
Происшествия

Восьмилетний мальчик умер на уроке физкультуры в Йошкар-Оле

По данным ведомства, восьмилетний мальчик умер во вторник на уроке физкультуры.
Интерфакс 06:35
Экономика

Бывший гендиректор «Магнита» вошла в руководство «Соллерса»

Ведомости 06:50
Авто

Китайцы показали убийцу «Ларгуса» Wuling Hong Guang Plus

Совместное предприятие американского концерна General Motors и местного производителя SAIC Motor представило новый универсал Wuling Hong Guang Plus.
CarsWeek.ru 06 октября в 23:38
Общество

Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков

Шведский монарх Карл ХVІ Густав исключил пятерых внуков из членов королевского двора.
Российская газета вчера в 19:02
Политика

В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе

Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.
Lenta.ru 06:57
Футбол

«Краснодар» отказался продавать Сулейманова в «Боруссию»

Vprognoze.ru 05:08
Политика

Роскомнадзор подпишет соглашение о сотрудничестве с коллегами из Китая

«Предметом соглашения является сотрудничество Роскомнадзора и администрации киберпространства КНР, прежде всего в области противодействия распространению запрещенной информации», — сообщил пресс-секретарь ведомства.
Daily Storm 09:07
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 07:26
Игры

Sony объявила дату выхода PlayStation 5

Ведомости 12:08
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января. День народного единства отмечается с 2005 года.
РИА Новости 06:20
Единоборства

Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном

Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Вести.Ru вчера в 14:17
Общество

Уткин хочет обсудить с Канделаки свою импотенцию

Экспресс газета 10:41
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово

По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.
BFM.ru 06:38
Происшествия

Экс-глава рудника «Мир» найден мертвым в якутском СИЗО

Бывший начальник подземного рудника "Мир" (принадлежит АК "АЛРОСА") Алексей Бурксер найден мертвым в следственном изоляторе Якутска.
Российская газета 02:44
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии

Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Шоу-бизнес

Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии

Ольга работает косметологом, поэтому выглядит очень ухоженной и моложавой.
StarHit.ru вчера в 07:11
Армия и оружие

Хуситам достались трофеи в виде бельгийских автоматов FN F2000 саудовского спецназа Нацгвардии

В кадр попал представитель хуситского отряда, у которого в руках штурмовая винтовка FN F2000 бельгийского производства.
Военное обозрение вчера в 08:54
Общество

Нобелевскую премию по физике вручили первооткрывателям экзопланеты

Преподающий в США канадец Джеймс Пиблз, а также Мишель Майор и Дидье Кело из Швейцарии стали лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук.
BFM.ru 09:35
Футбол

Дзюба встретился со школьником с прической Ибрагимовича

МИР 24 06:15
Футбол

Тедеско улетел в Германию и вернется в «Спартак» в пятницу

Немецкий специалист итальянского происхождения Доменико Тедеско, которого СМИ назвали главным кандидатом на пост тренера "Спартака", пока улетел в Германию.
Московский Комсомолец 07:31
Армия и оружие

Киеве обвинил Россию в обмане трибунала по возврату украинских судов

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Москва якобы передала Международному трибуналу по морскому праву недостоверную информацию по возврату трёх украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе.
RT на русском 11:46
Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий

Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК 09:36
Армия и оружие

Командиры ВКС получили указание убрать из кабинетов цветы и картины

Командиры воинских частей Воздушно-космических сил с позывными Железняк, Водомер, Зенитка и Болгарин получили указание от главнокомандующего ВКС генерал-полковника Сергея Суровикина убрать из своих кабинетов цветы и картины.
Ридус 03:50
Культура

В Китае запретили все серии «Южного парка»

Правительство Китая приказало удалить в подконтрольном ему сегменте интернета все серии и упоминания «Южного парка».
Секрет фирмы вчера в 12:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кирилл Александрович Новиков
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Мастер спорта. Футбольный судья региональной категории. Сын известного защитника московского «Динамо» Александра Новикова. Воспитанник СДЮШОР «Динамо» Москва.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дмитрий Хохлов
Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное