РПЛ
RT на русскомНовиков назначен и.о. главного тренера «Динамо»
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» Москва назначил 38-летнего Кирилла Новикова исполняющим обязанности главного тренера.
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 03:10, Вашингтон
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Шоу-бизнес
Актриса Бочкарева вышла на связь после сообщений о своем исчезновении
Телеканал 360° вчера в 18:23
Происшествия
Экс-начальник рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО
Один из бывших руководителей рудника «Мир» Алексей Бурксер покончил с собой в следственном изоляторе Якутска, сообщил «Интерфаксу» источник.
BFM.ru 02:36
Шоу-бизнес
Участница КВН Евгения Жарикова умерла от рака
Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике.
News.ru вчера в 09:07
Политика
В конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу
Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгель заявил, что «глубоко обеспокоен сообщениями, что администрация Трампа рассматривает выход из Договора по открытому небу».
RT на русском вчера в 20:16
Происшествия
В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки
РБК 06 октября в 12:56
Политика
МИД Украины не смог назвать дату нормандского саммита
Дата проведения встречи лидеров государств "нормандского формата" еще не определена.
ИА Новороссия вчера в 06:40
Политика
Иран объяснил причины задержания российской журналистки
Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Тегеране не имеет отношения к вопросу о шпионаже, рассказал официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
News.ru вчера в 06:18
Политика
В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Газета.Ru вчера в 20:54
Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Экономика
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Кино
«Дылда» Балагова стала претендентом на премию «Оскар»
Политическая Экспертиза вчера в 16:27
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
RT на русском 01:39
Политика
Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости вчера в 21:26
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания вчера в 04:57
Авто
Китайцы показали убийцу «Ларгуса» Wuling Hong Guang Plus
Совместное предприятие американского концерна General Motors и местного производителя SAIC Motor представило новый универсал Wuling Hong Guang Plus.
CarsWeek.ru 06 октября в 23:38
Политика
Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа
Газета.Ru вчера в 18:42
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян крестила своих детей в Армении
На сайте издания Style.news.am появились фотографии и видео из Армении, на которых сестры Кардашьян вместе со своими детьми направляются в часовню Святого Вардана Мамиконяна.
Woman.ru вчера в 11:33
Шоу-бизнес
Заворотнюк выписали из больницы в Москве
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве, передает Mash. Сообщается, что актрису выписали из клиники несколько дней назад.
Газета.Ru 02:10
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru вчера в 01:54
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro вчера в 13:45
Общество
В России появится новая возрастная маркировка
Новая редакция законопроекта сохранит маркировку 18+ для произведений литературы и искусства, но избавит организаторов мероприятий и учреждения культуры от избыточной промежуточной маркировки (0+, 6+ и др).
РИА Новости 01:12
Армия и оружие
Трамп рассказал о разработке новых вооружений
В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.
Известия 01:04
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
Происшествия
В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт
Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
RT на русском вчера в 15:20
Армия и оружие
Пилоты самолета сняли на видео запуск баллистической ракеты США
Сообщается, что шестого сентября у побережья Южной Калифорнии в США с подводной лодки были запущены четыре баллистические ракеты Trident II.
iReactor 01:38
Космос
Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Москва 24 вчера в 14:52