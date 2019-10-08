Футбол
РИА НовостиНовиков назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо»
Кирилл Новиков решением руководства назначен исполняющим обязанности главного тренера московского "Динамо", сообщается на сайте футбольного клуба. Новиков руководит молодежной командой "Динамо", которую возглавил в мае нынешнего года.
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Надеемся и на то, что поддержат тренера и футболистов в ближайших очень важных матчах наши болельщики. К сожалению, у предыдущего тренерского штаба добиться нужного результата не получилось. Сейчас нам предстоит исправлять ошибки и двигаться вперед, сделав правильные выводы.
— Юрий Белкин, российский хоккеистАргументы и Факты 06:14
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