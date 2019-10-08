Футбол

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Кирилл Новиков решением руководства назначен исполняющим обязанности главного тренера московского "Динамо", сообщается на сайте футбольного клуба. Новиков руководит молодежной командой "Динамо", которую возглавил в мае нынешнего года.
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Надеемся и на то, что поддержат тренера и футболистов в ближайших очень важных матчах наши болельщики. К сожалению, у предыдущего тренерского штаба добиться нужного результата не получилось. Сейчас нам предстоит исправлять ошибки и двигаться вперед, сделав правильные выводы.
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