Футбол
РИА НовостиНовиков назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо»
Кирилл Новиков решением руководства назначен исполняющим обязанности главного тренера московского "Динамо", сообщается на сайте футбольного клуба. Новиков руководит молодежной командой "Динамо", которую возглавил в мае нынешнего года.
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Надеемся и на то, что поддержат тренера и футболистов в ближайших очень важных матчах наши болельщики. К сожалению, у предыдущего тренерского штаба добиться нужного результата не получилось. Сейчас нам предстоит исправлять ошибки и двигаться вперед, сделав правильные выводы.
— Юрий Белкин, российский хоккеистАргументы и Факты 06:14
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Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном
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Sony выпустит игровую приставку следующего поколения - PlayStation 5 - как раз к праздничному сезону конца 2020 года В PlayStation 5 предусмотрена усовершенствованная графика, а также поддержка технологии трассировки лучей, способствующей реалистичному отображению световых эффектов на движущихся объектах, говорится в сообщении Sony.
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Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии.
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Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
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Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж
Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru 06 октября в 14:00
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В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
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OAnews вчера в 12:25
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Киев обвинил Россию в обмане трибунала по возврату украинских судов
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Москва якобы передала Международному трибуналу по морскому праву недостоверную информацию по возврату трёх украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе.
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ВТБ больше не принимает вклады в евро
«Следуя текущим рыночным трендам, банк ВТБ одним из последних крупных игроков на рынке принял решение об изменении линейки депозитных продуктов: с 8 октября клиентам доступны только накопительные и текущие счета в европейской валюте»,— говорится в сообщении ВТБ.
Коммерсантъ 07:31
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РИА Новости 12:41
Финансы
Евро и доллар удерживают свои позиции
Евро и доллар удерживают свои позиции Курс валют на сегодня.
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Почему Зеленский отложил отвод сил в Донбассе
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Финансы
Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
Пока рубль остается лучшей валютной инвестицией года — с начала 2019-го он прибавил 7,4 процента.
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Газета DAILY вчера в 16:01
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Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
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Нелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года
Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.
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Работу Первого комитета ГА ООН приостановили до 10 октября
Председатель Первого комитета Генассамблеи ООН по вопросам разоружения Сача Серхио Льорентти Солис сообщил, что работа комитета приостановлена и будет продолжена 10 октября.
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Политика
Путина в США поздравили с днем рождения надписью в небе
Мойка78 вчера в 21:53