Футбол

ЧемпионатЧемпионатНовиков прокомментировал слухи о приглашении Слуцкого в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в преддверии матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» прокомментировал информацию о возможном приглашении тренера Леонида Слуцкого в «Динамо».
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Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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Кирилл Александрович Новиков
Российский футболист
Российский футболист, тренер. Мастер спорта. Футбольный судья региональной категории. Сын защитника московского «Динамо» Александра Новикова. Воспитанник СДЮШОР «Динамо» Москва.
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