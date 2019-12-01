Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в преддверии матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» прокомментировал информацию о возможном приглашении тренера Леонида Слуцкого в «Динамо».

Новиков прокомментировал слухи о приглашении Слуцкого в «Динамо»

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