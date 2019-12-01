Футбол
ЧемпионатНовиков прокомментировал слухи о приглашении Слуцкого в «Динамо»
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в преддверии матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» прокомментировал информацию о возможном приглашении тренера Леонида Слуцкого в «Динамо».
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Происшествия
Ребенок погиб при обстреле автомобиля в центре Киева
Неизвестные открыли огонь по автомобилю в центре Киева, в результате скончался ребенок. Об этом сообщает издание "Информатор".
Футбол
«Зенит» остался в меньшинстве в матче против «Спартака»
Здоровье
Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек
По статистике, самое большое количество инфицированных в России среди мужчин в возрасте 30-40 лет (в этой группе до 4% инфицированы ВИЧ).
Энергетика
Новак ответил на предложение Украины отдать долг газом
Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Футбол
Фанат «Спартака» описал беспричинное задержание в Санкт-Петербурге
По сообщению «Фонтанки», в ночь на 1 декабря сотрудники Центра «Э» задерживали фанатов «Спартака» и «Зенита», потому что те якобы собирались устроить массовые драки.
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте
Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Армия и оружие
В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Происшествия
На платформе МЦД после падения на рельсы погибла девушка
Происшествия
Россиян не оказалось среди пострадавших в ДТП с автобусом в Тунисе
Хоккей
«Авангард» подтвердил подписание Гарипова
Омский «Авангард» объявил о подписании контракта с экс-голкипером «Ак Барса», обладателем Кубка Гагарина — 2018 Эмилем Гариповым.
Политика
В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России
У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.
Политика
Горбачев предостерег Москву и Вашингтон от «горячей войны»
Бывший советский лидер Михаил Горбачев предостерег Россию и США от начала "горячей войны", сообщает CNN.
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Москве
Самыми угоняемыми автомобилями в Москве стали машины азиатских марок, сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные столичной прокуратуры.
Гаджеты
В России рекордно упала минимальная цена на iPhone
В России цена самого дешевого обновляемого iPhone впервые упала ниже 20 тысяч рублей. Так, iPhone 6S можно купить за 19 995 рублей.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Здоровье
В регионах прошли пикеты в защиту медработников
Общество
Гороскоп на 29 ноября: Козероги, вам понадобится терпение на дорогах
Насыщенный день на перемены в окружении и общении, не стоит делать все сгоряча – прежде чем сказать, необходимо несколько раз подумать.
Транспорт
Почти полсотни украинцев не смогли вылететь из Берлина
В Берлине 49 граждан Украины не смогли вылететь из аэропорта Шанефельд из-за задержки на паспортном контроле.
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
Происшествия
В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости
В Ярославской области пять человек скончались после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
Авто
АвтоВАЗ запустил производство обновленной Lada 4x4
Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Шоу-бизнес
Беременность молодой жены Бориса Грачевского подтвердилась
Супруга родила ему двоих детей — Максима и Ксению. Борис Грачевский прокомментировал беременность жены.
Технологии
«Мегафон» запустил платформу грузовых автоперевозок
Как следует из официального сообщения компании, платформа представляет собой автоматизированный сервис c полноценным электронным документооборотом, который позволяет отправлять грузы любого масштаба — от коробки до фуры — по всей России.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Происшествия
Глава Забайкалья записал обращение к жителям после ДТП с автобусом
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов записал видеообращение к жителям региона после смертельного ДТП с пассажирским автобусом, который слетел с моста в реку Куэнгу.
Происшествия
В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая потасовка
В Ингушетии на турнире по боевому самбо между спортсменами, тренерами и болельщиками произошла потасовка.
Политика
В Токио прошел митинг с требованием вернуть Японии южные Курилы
Митинг за возвращение "северных территорий", как в Японии называют южную часть Курильских островов, прошел в воскресенье в Токио.