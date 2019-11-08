РПЛ
РИА НовостиНовиков утвержден главным тренером «Динамо»
Руководство футбольного клуба "Динамо" (Москва) утвердило Кирилла Новикова на посту главного тренера, сообщается на сайте команды. Новиков стал исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" 8 октября после отставки Дмитрия Хохлова.
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Новиков утвержден в должности главного тренера «Динамо». Контракт заключен до конца сезона
Sport24.ruвчера в 11:13
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