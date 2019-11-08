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РИА НовостиРИА НовостиНовиков утвержден главным тренером «Динамо»

Руководство футбольного клуба "Динамо" (Москва) утвердило Кирилла Новикова на посту главного тренера, сообщается на сайте команды. Новиков стал исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" 8 октября после отставки Дмитрия Хохлова.
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Какой результат можно будет считать успехом для Новикова в «Динамо»?

Чемпионат13:51

«Динамо»: без председателя, но с главным тренером

Спорт-Экспресс13:40

К.Новиков утвержден главным тренером футбольного клуба «Динамо»

Агентство Москва11:28

Новиков утвержден на посту главного тренера «Динамо». Контракт – до конца сезона

Sports.ru11:35

«Динамо» объявило о назначении Новикова на пост главного тренера

Матч ТВ11:17

«Динамо» объявило о назначении Новикова на пост главного тренера

Sportbox.RU11:17

Новиков утвержден в должности главного тренера «Динамо». Контракт заключен до конца сезона

Sport24.ru11:13
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