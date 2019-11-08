РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиНовиков утвержден главным тренером «Динамо»

Руководство футбольного клуба "Динамо" (Москва) утвердило Кирилла Новикова на посту главного тренера, сообщается на сайте команды. Новиков стал исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" 8 октября после отставки Дмитрия Хохлова.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Какой результат можно будет считать успехом для Новикова в «Динамо»?

Чемпионат13:51

«Динамо»: без председателя, но с главным тренером

Спорт-Экспресс13:40

К.Новиков утвержден главным тренером футбольного клуба «Динамо»

Агентство Москва11:28

Новиков утвержден на посту главного тренера «Динамо». Контракт – до конца сезона

Sports.ru11:35

«Динамо» объявило о назначении Новикова на пост главного тренера

Матч ТВ11:17

«Динамо» объявило о назначении Новикова на пост главного тренера

Sportbox.RU11:17

Новиков утвержден в должности главного тренера «Динамо». Контракт заключен до конца сезона

Sport24.ru11:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 22:25, Ашберн
Политика

Зеленский назвал спутник и вертолет изобретениями украинцев

Украинцы создали первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и прочие изобретения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на открытии Международного экономического форума.
РБК 21:48
Шоу-бизнес

У Юлии Меньшовой появилась потенциальная невестка

Ранее звездная мать Андрея Гордина - Юлия Меньшова говорила, что очень дорожит связью со своими детьми, у которых нет от нее секретов.
Телепрограмма вчера в 23:36
Происшествия

Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина

Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.
RT на русском 11:28
Шоу-бизнес

Суд отказался разводить Лолиту с мужем

По окончанию судебного процесса супруг Милявской вышел к журналистам, рассказал об отношениях с Лолитой, а также обвинил прессу в столь неблагоприятном для него исходе ситуации.
Слово и Дело 18:03
Общество

Глава ФАС о тарифах ЖКХ: вакханалия 90-х закончилась

Ситуация с тарифами ЖКХ закончилась благодаря изменениям в законодательстве, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев на встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым.
Коммерсантъ 13:46
Здоровье

Названы заболевания, при которых противопоказана хурма

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, хурму нельзя есть больным с камнеобразованием в почках и с проблемами с поджелудочной железой.
HotMurom.ru вчера в 07:24
Происшествия

Кот спас ребенка от падения с лестницы

Телеканал 360° вчера в 04:59
Экономика

Кричевский: Рефинансировать ипотеку пока рано, нужно ждать, пока ЦБ снизит ставку

Экономист Никита Кричевский в эфире Радио «Комсомольская правда» объяснил, что в перекредитовании ничего страшного нет.
Радио Комсомольская правда 01:48
Футбол

Глеб: «Мог перейти в ЦСКА. Гинер предлагал 2,5 миллиона евро в год»

Гинер предлагал 2,5 миллиона евро в год.
Sport24.ru 11:48
Происшествия

Пассажиров Кольцово эвакуируют из-за «сообщения об угрозе»

Пассажиров эвакуируют в аэропорту Екатеринбурга "Кольцово" из-за поступившей информации об угрозе, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе аэровокзала.
РИА Новости 21:58
Спорт

Колобков опроверг манипуляции с базой данных московской лаборатории

Антон Новодережкин / ТАСС Министр спорта России Павел Колобков заявил, что никаких изменений в базу данных московской лаборатории не вносилось.
РЕН ТВ вчера в 03:50
Авто

АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4

Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета вчера в 09:48
Общество

Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
РБК 19:30
Игры

В Diablo IV добавят микротранзакции

3DNews 12:48
Здоровье

Медики назвали несовместимые с алкоголем продукты

Ученые включили в список шоколад, оказывающий нагрузку на поджелудочную железу, фрукты, которые могут в сочетании со спиртным вызвать боли и дискомфорт в животе, а также кофе, провоцирующий спазмы в головном мозге и гипертонический криз.
RuNews24.ru 05:46
Шоу-бизнес

Артур Ваха женится на женщине младше его на 25 лет

По словам актера, разница в возрасте между возлюбленными составляет 25 лет.
ГлобалМСК.ру 14:46
Политика

Трамп назвал заявления о вмешательстве РФ в выборы самой большой ложью

Утверждения о якобы российском вмешательстве в выборы 2016 года и о связях президента США Дональда Трампа с Россией являются самой большой ложью.
Российская газета 20:32
Кино

Компания Disney выдвинула на «Оскар» весь актерский состав «Мстителей»

Газета.Ru 14:22
Игры

На фоне обвала рейтинга «Death Stranding» рекламирует реальные бренды

Еще задолго до выхода «Death Stranding» было известно, что в игре будет большое количество рекламы реально существующих брендов.
Ридус 15:31
Общество

Вернувший своих детей из Швеции Лисов прилетел в Хабаровск

Денис Лисов, вернувшийся со своими детьми в Россию, ранее помещёнными властями Швеции в приёмную семью, прилетел из Москвы в родной Хабаровск.
RT на русском 19:47
Общество

В Московский регион может прийти «вишневая» зима

Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.
РИАМО вчера в 11:17
Общество

Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС 13:09
Политика

Помпео и Меркель обсудили противодействие глобальным вызовам

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сотрудничество двух стран в противодействии глобальным вызовам.
РБК 22:15
Шоу-бизнес

Судебные приставы отказались делать поблажку Заворотнюк

Актрисе Анастасии Заворотнюк не собираются делать поблажку в уплате долгов, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
Lenta.ru 08:55
Политика

Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС

Парламент Германии в ночь на пятницу, 8 ноября, не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве Евросоюза в стране.
Известия вчера в 22:59
Политика

Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной

Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Транспорт

Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым

Компания "Гранд Сервис Экспресс" показала, как выглядит интерьер составов дальнего следования "Таврия", которые будут курсировать между материковой частью России и Крымом.
РИА Новости 09:41
Шоу-бизнес

Малахов назвал самый высокий гонорар за участие в его ток-шоу

Телеведущий Андрей Малахов заплатил актеру Эммануилу Виторгану самый большой гонорар за всю историю своего ток-шоу.
Телеканал 360° вчера в 04:20
Авто

Volkswagen опубликовал первые изображения нового минивэна Viloran

Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
Автоновости дня вчера в 06:36
Армия и оружие

В России впервые показали новый серийный истребитель Су-57

Серийное производство Су-57 началось в мае 2019 года, а свой первый полёт самолёт совершил ещё в 2010 году.
Ferra 11:49
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное