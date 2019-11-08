РПЛ
РИА НовостиНовиков утвержден главным тренером «Динамо»
Руководство футбольного клуба "Динамо" (Москва) утвердило Кирилла Новикова на посту главного тренера, сообщается на сайте команды. Новиков стал исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" 8 октября после отставки Дмитрия Хохлова.
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Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Футбол
«Ахмат» и «Урал» сыграли вничью
Sport24.ru 13:23
Политика
США и Украина не поддержали резолюцию против «героизации нацизма»
В ООН приняли резолюцию против героизации нацизма несмотря на то, что две страны, США и Украина, высказались против.
Комсомольская правда 02:40
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
RT на русском 11:28
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая
Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru 14:00
Политика
Макрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
Известия вчера в 17:23
Фигурное катание
Загитова: не представляю свой путь без Тутберидзе
Фигуристка отметила, что Тутберидзе является для нее наставником в спорте и по жизни.
Газета.Ru 12:59
Шоу-бизнес
Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги
Московское ведомство собирается взыскать налог на имущество. Как пишет «Lenta.ru», служба собирается получить 24 тысячи рублей.
Живая Кубань 02:47
Спорт
Жена Михаэля Шумахера сказала, что будет благодарна мужу всю жизнь
Жена семикратного чемпиона мира Формулы-1 Михаэля Шумахера Коринна рассказала, как в её жизнь пришло увлечение конным спортом, и призналась, что немалую поддержку в этом начинании ей оказал супруг.
Чемпионат 14:10
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС 13:09
Гаджеты
Huawei готовит смартфон Y9s с выдвижной камерой
Huawei Y9s оснастят экраном без каких-либо вырезов, в котором будут узкие боковые и верхняя рамка, а фронтальную камеру в аппарате установят выдвижную.
Astera вчера в 07:50
Здоровье
Врач рассказал, какие болезни грозят россиянам «вишневой» зимой
Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, каких проблем со здоровьем стоит опасаться предстоящей зимой, которую синоптики назвали "вишневой" из-за аномально высоких температур.
РИА Новости 10:59
Технологии
В России запустили компьютер для испытаний оружия в цифровом режиме
Российские учёные запустили суперкомпьютер, который позволяет создавать и испытывать оружие в цифровом режиме, передает ОТР.
Общественное телевидение России 07:45
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Европу говорить языком силы
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре Урсула фон дер Ляйен встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
REGNUM 13:08
Кино
Джеймса Дина «воскресят» для главной роли через 65 лет после смерти
Актер Джеймс Дин, умерший в 1955 году, появится в новом фильме «В поисках Джека».
Пятый канал вчера в 10:55
Политика
В ОБСЕ назвали дату разведения сил в Петровском
В ОБСЕ назвали дату разведения сил в населённом пункте Петровское в Донбассе.
Независимая газета 06:00
Шоу-бизнес
Суд отказался разводить Лолиту с мужем
Мировой суд отказал в разводе мужу певицы Лолиты Дмитрию Иванову, сообщает РЕН ТВ. Дело будет передано в Басманный суд столицы.
Рамблер 05:57
Транспорт
Крымчане купили первые билеты на поезда по Крымскому мосту
Из Санкт-Петербурга первый поезд «тронется» в сторону Крыма 23 декабря текущего года, которому предстоит пройти путь в 2741 километр — пассажиры будут находиться в пути 43,5 часа.
Радио Комсомольская правда 07:29
Армия и оружие
Арестович заявил о невозможности прекращения гражданской войны на Украине
Украинский пропагандист Алексей Арестович завил о том, что после реинтеграции Донбасса гражданская война продолжится, но в другом формате.
Политическая Экспертиза 13:14
Общество
Стало известно о состоянии тигра Амура после смерти козла Тимура
Юрий Смитюк / wikipedia В Приморском сафари-парке рассказали о состоянии тигра Амура после смерти его друга - козла Тимура, сообщает РИА Новости.
РЕН ТВ 10:29
Происшествия
На Рублевском шоссе из автоцентра похитили мужчину
Мужчину связали и похитили из автоцентра на Рублевском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
РИА Новости 13:49
Наука
Любители кофе могут вдвое снизить риск развития рака печени
Ранее ГЛАС сообщал, что риск рака молочной железы снижает употребление кофе.
ГЛАС.RU вчера в 14:18
Экономика
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 14:08
Космос
Ученые показали на видео, как на самом деле вращаются планеты в Солнечной системе
Планетолог Джеймс О&'Донохью опубликовал на YouTube анимационное видео, в котором сравниваются вращения всех планет Солнечной системы.
Суть событий 10:51
Экономика
83% компаний в России заявили о повышении зарплат своим работникам
За последний год в России зарплату своим сотрудникам повысило большинство фирм.
REGNUM 02:37
Футбол
Миранчук попал в сферу интересов «Наполи» и «Милана»
Алексей Миранчук из «Локомотива» заинтересовал два итальянских клуба, информирует Cаlciоmercato.it. Речь идет о «Наполи» и «Милане».
ProstoProSport 14:06
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19