РПЛ
РИА НовостиНовиков утвержден главным тренером «Динамо»
Руководство футбольного клуба "Динамо" (Москва) утвердило Кирилла Новикова на посту главного тренера, сообщается на сайте команды. Новиков стал исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" 8 октября после отставки Дмитрия Хохлова.
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Google обновляет интерфейс YouTube
Обновлённый интерфейс YouTube для десктопов и мобильных устройств на базе Android и iOS уже доступен всем пользователям.
3DNews 06:44
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:00
Экономика
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 14:08
Политика
Австрийскому полковнику предъявлено обвинение в шпионаже в пользу РФ
Полковнику австрийской армии в отставке предъявлено обвинение по делу о шпионаже в пользу России.
BFM.ru 08:39
Происшествия
В Японии повторно закрыли взлетную полосу аэропорта из-за беспилотника
Неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вновь оказался причиной закрытия утром 9 ноября взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Кансай города Осака в Японии.
REGNUM 20:12
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Android-приложение ai.type собирало данные пользователей
Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera вчера в 15:07
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
РБК 06 ноября в 05:03
Авто
Китайцы хотят вытеснить с рынка Rolls-Royce
В прошлом году в Hongqi пришел работать бывший шеф-дизайнер Rolls-Royce Жиль Тейлор.
АвтоВзгляд 06:35
Политика
Помпео назвал стабильность на Украине проектом США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:22
Технологии
«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера
«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК вчера в 09:44
Общество
Подсчитано количество ведущих здоровый образ жизни россиян
Специалисты Росстата провели опрос, в рамках которого выяснили, сколько жителей России ведут здоровый образ жизни.
Город+ 02:20
Кино
Джеймсу Дину дали роль спустя 60 лет после смерти
Джеймс Дин, погибший в автокатастрофе в 1955 году, вернется на экраны - одну из главных ролей в фильме "В поисках Джека" "сыграет" сгенерированный с помощью компьютерной графики образ актера.
Российская газета вчера в 04:58
Кино
Колин Фаррелл и Энди Серкис сыграют в «Бэтмене»
ИА InterMedia 06 ноября в 04:00
Футбол
Мбаппе не заинтересован в новом контракте с «ПСЖ», сообщает источник
Как утверждает источник, парижане хотят продлить контракт с нападающим, при этом понимая, что для 20-летнего француза этот вариант не является приоритетным.
Газета.Ru 20:27
Футбол
«Витесс» Слуцкого потерпел третье поражение подряд
Спорт-Экспресс 15:55
Экономика
Мировой долг достиг рекордного показателя в $188 трлн
10 сентября чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения санкций за воссоединение с Крымом и падения цен на нефть 2014 года.
Известия вчера в 19:58
Политика
Бундестаг заткнул «Северный поток-2» в угоду Киеву
В ночь на 8 ноября Бундестаг не принял закон, по которому газопровод «Северный поток-2» мог быть защищен от ужесточенных правил газовой директивы ЕС.
Свободная Пресса 05:36
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Общество
Генпрокуратура подаст новый иск об изъятии имущества у Шестуна
Генпрокуратура подготовила новый иск к бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и еще 45 ответчикам об обращении имущества в доход государства, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
Ведомости 12:52
Транспорт
Более трех тысяч билетов на поезда в Крым продали в день старта продаж
«По состоянию на 17.00 мск, в Крыму продано 740 билетов на поезда, которые будут следовать в Симферополь из Москвы и Санкт-Петербурга в Севастополь и в обратном направлении, а в целом по стране раскуплено 3400 билетов», - сообщили ТАСС в пресс-службе федерального госпредприятия «Крымская железная дорога» (КЖД).
ТК Звезда 15:59
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая
Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru 14:00
Политика
В ООН поддержали проект резолюции РФ против героизации нацизма
Как сообщало ИА REGNUM, почти год назад, 17 декабря 2018 года, Генеральная Ассамблея ООН также приняла предложенный Россией проект резолюции против героизации нацизма.
REGNUM 00:20
Хоккей
Мощное интервью с Ильёй Брызгаловым – об НХЛ, России и Америке
Недавно Сергачёв сказал, что в Америке скучает по русской свободе.
Чемпионат 11:15
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Стивен Кинг поделился впечатлениями о фильме «Доктор Сон»
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Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поделилась откровенным снимком в кружевном белье
Известная телеведущая Анфиса Чехова показала подписчикам откровенную фотографию, на которой позирует в кружевном нижнем белье.
Слово и Дело вчера в 17:29