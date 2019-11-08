РПЛ
РИА НовостиНовиков утвержден главным тренером «Динамо»
Руководство футбольного клуба "Динамо" (Москва) утвердило Кирилла Новикова на посту главного тренера, сообщается на сайте команды. Новиков стал исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" 8 октября после отставки Дмитрия Хохлова.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 16:15, Вашингтон
Религия
В РПЦ решили прекратить поминовение Александрийского патриарха
Причиной отказа в молитвах стал решение Александрийского патриарха Феодора признать Епифания Думенко главой ПЦУ и внести его в диптих.
Шоу-бизнес
Волочкова порекомендовала людям привести свои телеса в порядок
Балерина предстала на фото в купальнике. В обращении к читателям в Инстаграм она посоветовала следить за собой и не советовать как ей жить.
Футбол
Игорь Дивеев: «ЦСКА заслуживал победу над „Ференцварошем“»
Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о матче 4-го тура Лиги Европы с «Ференцварошем» (0:0). — Не реализовали свои моменты, которые были во втором тайме, хотя и в первом была пара моментов.
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой
Клиенты «Сбербанка» в пятницу, 8 ноября, сообщают о сбоях в работе онлайн-сервиса банка.
Музыка
Maruv представила новый клип, снятый на киевской окраине
Гаджеты
15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
Кино
В Disney назвали своих претендентов на «Оскар»
Компания Disney обнародовала свой список актеров и актрис, которые могли бы побороться за премию Американской киноакадемии «Оскар».
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
Футбол
Напавший на Озила и Колашинаца грабитель получил 10 лет тюрьмы
Эшли Смит, человек, напавший на игроков «Арсенала» Месута Озила и Сеада Колашинаца, приговорен к 10 годам тюрьмы.
Политика
Зеленский встретился с основателем компании Alibaba Джеком Ма
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с основателем китайской компании Alibaba Group Джеком Ма, сообщил 8 ноября официальный сайт президента Украины.
Футбол
Защитник «Спартака» Кутепов не сыграет с «Крыльями Советов»
Защитник московского "Спартака" Илья Кутепов не сможет помочь своей команде в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов", передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене
Екатерина Трофимова сообщила, что они с Владимиром Кузьминым снова сошлись, поскольку не могут жить в разлуке.
Культура
Полотна Кустодиева и Петрова-Водкина выставят на торгах MacDougall’s
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Экономика
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Футбол
Вальверде прокомментировал информацию о конфликте Месси и Гризманна
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался об информации о конфликте между нападающими Лионелем Месси и Антуаном Гризманном, передает Sport24.
Гаджеты
AMD выпустит новый бюджетный процессор
По данным целого ряда сетевых источников, компания AMD готовит к выходу APU Athlon 3000G. Другое название процессора – Аthlon 320GE.
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
Политика
Экс-президент Бразилии Лула да Силва выходит на свободу
Луис Инасиу Лула да Силва стал первым бывшим президентом Бразилии, заключенным в тюрьму по итогам уголовного процесса по обвинениям в коррупции и отмывании денег.
Политика
Трамп может опубликовать еще один разговор с Зеленским
В США может быть опубликована стенограмма еще одного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Футбол
«Витесс» Слуцкого потерпел третье поражение подряд
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Политика
Планы по интеграции России и Белоруссии подготовят к 1 декабря
В Москве 19 ноября состоится заседание совета министров Союзного государства России и Белоруссии.
Происшествия
На Рублевском шоссе из автоцентра похитили мужчину
Мужчину связали и похитили из автоцентра на Рублевском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
Шоу-бизнес
Тарасов: пусть Бузова покажет заявление
Футболист Дмитрий Тарасов, бывший муж певицы Ольги Бузовой, прокомментировал информацию о том, что он избивал девушку, когда состоял с ней в браке.
Политика
Соцпартия Молдавии инициировала отставку правительства
Фракция партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) зарегистрировала в парламенте инициативу о выражении вотума недоверия правительству Майи Санду.
Экономика
Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»
Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу на Гран-при Китая
Российская фигуристка Анна Щербакова чисто выполнила короткую программу на этапе серии Гран-при в Чунцине.