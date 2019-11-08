РПЛ

РИА НовостиРИА НовостиНовиков утвержден главным тренером «Динамо»

Руководство футбольного клуба "Динамо" (Москва) утвердило Кирилла Новикова на посту главного тренера, сообщается на сайте команды. Новиков стал исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" 8 октября после отставки Дмитрия Хохлова.
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Какой результат можно будет считать успехом для Новикова в «Динамо»?

Чемпионат13:51

«Динамо»: без председателя, но с главным тренером

Спорт-Экспресс13:40

Новиков утвержден в должности главного тренера «Динамо». Контракт заключен до конца сезона

Sport24.ru11:13

К.Новиков утвержден главным тренером футбольного клуба «Динамо»

Агентство Москва11:28

«Динамо» объявило о назначении Новикова на пост главного тренера

Матч ТВ11:17

«Динамо» объявило о назначении Новикова на пост главного тренера

Sportbox.RU11:17

Новиков утвержден на посту главного тренера «Динамо». Контракт – до конца сезона

Sports.ru11:35
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В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова

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Защитник московского "Спартака" Илья Кутепов не сможет помочь своей команде в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов", передает РИА "Новости".
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