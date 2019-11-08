РПЛ
РИА НовостиНовиков утвержден главным тренером «Динамо»
Руководство футбольного клуба "Динамо" (Москва) утвердило Кирилла Новикова на посту главного тренера, сообщается на сайте команды. Новиков стал исполняющим обязанности главного тренера "Динамо" 8 октября после отставки Дмитрия Хохлова.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Новиков утвержден в должности главного тренера «Динамо». Контракт заключен до конца сезона
Sport24.ruвчера в 11:13
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 01:23, Вашингтон
Общество
В Грузии начались протесты в связи с показом фильма про геев
Свободная Пресса вчера в 23:16
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин бросил любовницу и вернулся к жене
Как оказалось, они с Кузьминым развелись вовсе не из-за любовницы, которая младше артиста на 36 лет. Виной всему был кризис в отношениях.
StarHit.ru вчера в 03:00
Армия и оружие
Киев подтвердил готовность к разведению сил в Петровском
Командующий силовой операцией в Донбассе Владимир Кравченко заявил, что Киев готов начать разведение сил и средств в районе населенного пункта Петровское при условии зеркальных действий.
Известия вчера в 02:42
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
РИА Новости вчера в 20:17
Религия
В РПЦ сообщили о невозможности поминовения патриарха Александрийского
Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений из-за признания последним неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), пишет «Интерфакс» в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 10:50
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru вчера в 12:19
Футбол
Marca: Мбаппе не заинтересован в продлении контракта с «ПСЖ»
Будущее нападающего Килиана Мбаппе в «ПСЖ» остается неопределенным, сообщает Marca со ссылкой на L’Equipe.
Бомбардир.ру 00:48
Наука
В России научились за минуту определять поддельное вино
В России создан прибор для экспресс-анализа синтетических красителей в соках и винах, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 20:19
Политика
Обнародованы стенограммы показаний экспертов Белого дома по Украине
Американские демократы опубликовали стенограммы разговоров высокопоставленных представителей Белого дома по Украине.
Газета.Ru вчера в 15:01
Здоровье
Названы 6 «убийц» иммунной системы
Ослабляется защита организма от патогенов.
ToDay News Ufa вчера в 04:16
Политика
Зеленский назвал спутник и вертолет изобретениями украинцев
РБК вчера в 21:48
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Экономика
Шесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития
Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.
РИА Новости вчера в 11:05
Кино
Колин Фаррелл сыграет Пингвина в новом «Бэтмене»
SM News 06 ноября в 08:20
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
РБК 06 ноября в 05:03
Финансы
Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.
REGNUM вчера в 16:35
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности
Саша Савельева показала фото, сделанное на 7-м месяце беременности Саша призналась, что долго думала, стоит ли делиться этими кадрами с подписчиками.
Вокруг ТВ вчера в 22:01
Здоровье
Медики объяснили, как легко уберечься от рака
Избыточная масса тела провоцирует рак кишечника, груди, печени и так далее. Второй принцип - физические нагрузки.
Российская газета 00:53
Происшествия
Суд Оренбурга продлил арест обвиняемого в педофилии священника
Промышленный районный суд Оренбурга 8 ноября продлил арест священнику Николаю Стремскому, которого обвиняют в насилии над несовершеннолетней.
Известия вчера в 13:16
Хоккей
3 очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Флориду»
Чемпионат 07 ноября в 21:47
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru вчера в 09:54
Культура
Композитор Александра Пахмутова отмечает юбилей
В субботу, 9 ноября, Народной артистке СССР, композитору Александре Пахмутовой исполняется 90 лет.
Вести.Ru вчера в 16:32
Происшествия
Бывший чиновник Минкульта освобожден в Австрии под залог
Бывший чиновник Минкульта освобожден в Австрии под залог Земельный суд Вены по уголовным делам освободил под залог в €25 тыс. бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта России Бориса Мазо.
Коммерсантъ вчера в 12:47
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Происшествия
Замглавы «Аэрофлота» стал свидетелем по делу о хищении 250 млн руб
Заместитель гендиректора «Аэрофлота» по административному управлению Василий Авилов стал свидетелем по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
РБК 00:15
Наука
Употребление кофе снижает риск развития рака печени
Регулярное употребление кофе уменьшает почти на 50% риск развития одного из самых распространенных раков печени - гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК).
Народные новости вчера в 01:24
Политика
Помпео назвал стабильность на Украине проектом США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:22
Политика
Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru вчера в 13:15
Кино
Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой Глобус»
Определены шесть российских фильмов, которые будут претендовать на получение кинопремии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», сообщила ТАСС директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.
REGNUM вчера в 23:51