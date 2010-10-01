Экономика

ГТРК ЧувашияГТРК ЧувашияНовочебоксарск получит статус ТОСЭР

По словам Олега Николаева, достигнута принципиальная договоренность о том, что в городе-спутнике будут созданы льготные условия для бизнеса, которые помогут решить вопрос диверсификации экономики.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

В Чувашии создадут территорию опережающего экономического развития

ТАСС11:45

Новочебоксарск станет льготной экономической зоной

Комсомольская правда03:15

Ещё один город в Чувашии получит статус ТОСЭР

REGNUM07:20

Инвестиции от присвоения Новочебоксарску статуса ТОСЭР оценили в 10 млрд

Правда ПФО06:13

Глава МЭР и врио главы Чувашии обсудили ход реализации программ поддержки бизнеса в регионе

Минэкономразвития России03:51

Новочебоксарск получит статус ТОСЭР

ГТРК Чувашия11:40

Новочебоксарск станет льготной экономической зоной

Хĕрлĕ ялав01:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 13:24, Ашберн
Общество

«Бессмертный полк» могут перенести с 26 июля

Коммерсантъ 11:00
2
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Эксперты негативно отнеслись к предложению провести деноминацию российского рубля.
РИА Новости 12:00
3,3K
Общество

Олег Тиньков перенес операцию по трансплантации костного мозга

Газета.Ru 12:11
125
Фигурное катание

Авербух высказал мнение об ISU Skating Awards

Серебряный призёр Олимпиады-2002, хореограф Илья Авербух высказал мнение о премии ISU Skating Awards.
RT на русском 13:11
Общество

Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян с 1 августа

Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян уже с 1 августа 2020 года.
Shraibikus News 11:48
135
Шоу-бизнес

Айза Анохина сообщила о расставании с Олегом Майами

Бывшая супруга рэпера Гуфа, Айза Анохина, сообщила фанатам о расставании со своим молодым бойфрендом Олегом Майами.
OvideO.ru 10:03
21
Происшествия

В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы

В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
608
Политика

Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях

Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
РБК 12:32
32
Футбол

«Постараемся дать жару и в оставшихся матчах». Евсеев — о подготовке к матчу с «Локомотивом»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о подготовке команды к следующему матчу Тинькофф РПЛ.
Матч ТВ 11:39
Политика

Жириновский пригрозил увести ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил вывести партию из Государственной Думы из-за задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Live24 12:29
2,4K
Автоспорт

Макс Ферстаппен: Машина работает гораздо лучше, чем на прошлой неделе

Autosport.com.ru 11:46
Шоу-бизнес

14-летняя дочь Анастасии Волочковой призналась, что живет с отцом

Девушка обсуждала свой переезд с мамой. Известная балерина Анастасия Волочкова воспитывает единственную дочь Ариадну.
Летидор 06:45
13
Политика

Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

Известия 10:09
1,7K
Общество

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 11:00
455
Общество

В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru 02:04
2,8K
Здоровье

В Роскачестве рассказали о полезных ингредиентах хлеба

Специалисты Роскачества рассказали о полезных ингредиентах хлеба.
RT на русском 08:16
2
Кино

Появился трейлер фильма о Николе Тесле с Итаном Хоуком

Игромания.ру 10:19
Политика

Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17

Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
1,5K
Здоровье

Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии

Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
Газета.Ru 10:03
26
Хоккей

Хоккеист клуба ВХЛ «Южный Урал» умер в возрасте 23 лет

Хоккеист команды «Южный Урал» Павел Крутий умер в возрасте 23 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.
РБК 09:26
1
Игры

Sony инвестирует $250 млн в Epic Games

Японская компания Sony подтвердила сообщения о инвестициях в размере $250 млн в компанию Epic Games.
ПРАЙМ 05:56
29
Технологии

Сбой в работе приложений на iOS устранен

Facebook устранил сбой в Facebook iOS SDK, из-за которого ранее нарушилась работа приложений на iPhone и iPad.
Коммерсантъ 11:54
51
Происшествия

СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала

ИА DixiNews // Новости Москвы 06:07
225
Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
907
Происшествия

СК завершил расследование хищения около 500 алмазов у «Алросы»

Завершено расследование уголовного дела о хищениях и незаконном сбыте около 500 высококачественных алмазов у компании "Алроса", сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
РИА Новости 02:26
1
Футбол

«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов

В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Автоспорт

Риккардо разбил болид во второй практике перед Гран-при Штирии

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо попал в аварию во второй практике перед Гран-при Штирии.
Sports.ru 09:24
Происшествия

Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости 03:08
250
Шоу-бизнес

Юлия Савичева рассказала о тяжелой работе с Максимом Фадеевым

Юлия Савичева вспомнила, как в одно время ей было непросто работать с продюсером Максимом Фадеевым.
Рамблер 09:54
Общество

Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности

RT на русском 06:21
316
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Алексеевич Николаев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, экономист. Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики, председатель Кабинета Министров Чувашской Республики. Член Центрального Совета политической партии «Справедливая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное