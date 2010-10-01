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ГТРК ЧувашияНовочебоксарск получит статус ТОСЭР
По словам Олега Николаева, достигнута принципиальная договоренность о том, что в городе-спутнике будут созданы льготные условия для бизнеса, которые помогут решить вопрос диверсификации экономики.
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