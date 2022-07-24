Будьте в Плюсе

Новое бюджетное правило существенно изменит курс рубля

В настоящее время постоянно объявляют о новых снятиях валютных ограничений.
NVL
ЦБ планирует убрать иностранные ценные бумаги из оборота для неквалифицированных инвесторов.
Российская газета
До конца лета можно точно ждать закрепления в районе 60 рублей за доллар.
Российская газета
Придерживать доллар от более серьезного роста будут увеличивающиеся объемы платежей за различные товары в рублях и крайне скудное количество нерезидентов на рынке.
Волгодонская правда

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Очередное бюджетное правило существенно изменит курс рубля
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Курс рубля кардинально изменится из-за нового бюджетного правила
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