Национальный родительский комитет (НРК) выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей. Соответствующее предложение направлено в Госдуму и в правительство, рассказала в беседе с RT председатель НРК Ирина Волынец.

с чего всё началось

По словам председателя комитета Ирины Волынец, граждане, в одиночку воспитывают детей, остаются незащищенной социальной группой, особенно в условиях непростой экономической ситуации из-за коронавируса. НРК предложил ввести пособие из расчета не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи.

Новое пособие для матерей-одиночек может появиться в России

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