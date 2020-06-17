Общество
REGNUMНовое пособие для матерей-одиночек может появиться в России
По словам председателя комитета Ирины Волынец, граждане, в одиночку воспитывают детей, остаются незащищенной социальной группой, особенно в условиях непростой экономической ситуации из-за коронавируса. НРК предложил ввести пособие из расчета не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи.
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с чего всё началось
Национальный родительский комитет (НРК) выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей. Соответствующее предложение направлено в Госдуму и в правительство, рассказала в беседе с RT председатель НРК Ирина Волынец.RT на русскомвчера в 23:00
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