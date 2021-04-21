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Общество

Новое пособие в 2021 году получат более 700 тыс. беременных

Выплату в размере 6350 рублей в 2021 году получат более 700 тыс. нуждающихся беременных женщин, если они встанут на учет на раннем сроке, заявил глава Минтруда Антон Котяков.В источнике
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Антон Котяковроссийский политик
Минтруд России отработает поручение президента о введении таких выплат в кратчайшие сроки. Мы уже готовим необходимые нормативные документы. Оператором выплаты станет Пенсионный фонд России.РИА Новости

Подробнее о событии

Путинские выплаты будущие мамы будут получать после 6-й недели беременности

Московский Комсомолец13:50

Минтруд: в РФ дополнительную поддержку получат свыше 700 тыс. беременных женщин

Интерфакс - Россия08:09

Около 700 тысяч будущих мам получат дополнительную поддержку

РЕН ТВ08:23

Минтруд назвал условие начисления пособия беременным

РИА Новости08:23

Минтруд разъяснил порядок выплат пособий беременным женщинам

Российская газета08:23

Более 700 тысяч беременных получат новое пособие до конца 2021 года

Говорит Москва08:51

Новое пособие в 2021 году получат более 700 тыс. беременных

Взгляд.ру07:48
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«Локомотив» победил ЦСКА в полуфинале Кубка России

В полуфинале «железнодорожники» одержали победу над столичным ЦСКА со счетом 3:0. Победу команде принесли забитые мячи полузащитников Франсуа Камано (16-я минута) и Гжегожа Крыховяка (90+1) и автогол хавбека красно-синих Ивана Облякова (53-я).
Lenta.ru14:00