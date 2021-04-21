Новое пособие в 2021 году получат более 700 тыс. беременных
Выплату в размере 6350 рублей в 2021 году получат более 700 тыс. нуждающихся беременных женщин, если они встанут на учет на раннем сроке, заявил глава Минтруда Антон Котяков.В источнике
Минтруд России отработает поручение президента о введении таких выплат в кратчайшие сроки. Мы уже готовим необходимые нормативные документы. Оператором выплаты станет Пенсионный фонд России.РИА Новости
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Путинские выплаты будущие мамы будут получать после 6-й недели беременности
Московский Комсомолец13:50
Минтруд: в РФ дополнительную поддержку получат свыше 700 тыс. беременных женщин
Интерфакс - Россия08:09