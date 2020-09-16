МИД Японии заявил о планах развивать отношения с Россией
Правительство Японии намерено развивать отношения с Россией в разных областях, в том числе по заключению мирного договора, заявили в японском МИДе. Ранее сегодня Ёсихидэ Суга стал новым премьер-министром страны, в ближайшие часы он объявит состав правительства.В источнике
С чего всё началось
Японский МИД высказался о судьбе мирного договора с Россией
Токио настроен на развитие отношений с Москвой в разных областях, в том числе по заключению мирного договора, заявили РИА Новости в японском МИД. В среду премьер-министром Японии стал Ёсихидэ Суга, сменивший ушедшего в отставку по состоянию здоровья Синдзо Абэ.
РИА Новости01:07
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Московский Комсомолец01:24