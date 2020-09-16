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Коммерсантъ
Коммерсантъ

МИД Японии заявил о планах развивать отношения с Россией

Правительство Японии намерено развивать отношения с Россией в разных областях, в том числе по заключению мирного договора, заявили в японском МИДе. Ранее сегодня Ёсихидэ Суга стал новым премьер-министром страны, в ближайшие часы он объявит состав правительства.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Японский МИД высказался о судьбе мирного договора с Россией

Токио настроен на развитие отношений с Москвой в разных областях, в том числе по заключению мирного договора, заявили РИА Новости в японском МИД. В среду премьер-министром Японии стал Ёсихидэ Суга, сменивший ушедшего в отставку по состоянию здоровья Синдзо Абэ.
РИА Новости01:07
Подробнее о событии
Коммерсантъ

МИД Японии заявил о планах развивать отношения с Россией

Коммерсантъ02:50
Lenta.ru

Новый премьер Японии высказался о будущем отношений с Россией

Lenta.ru02:15
Газета.Ru

Новое правительство Японии намерено развивать отношения с Россией

Газета.Ru01:13
Известия

В МИД Японии заявили о готовности работать над мирным договором с Россией

Известия01:28
Московский Комсомолец

Новое правительство Японии подтвердило намерение развивать отношения с Россией

Московский Комсомолец01:24
RT на русском

В МИД Японии рассказали о позиции по отношениям с Россией

RT на русском01:33
РИА Новости

Японский МИД высказался о судьбе мирного договора с Россией

РИА Новости01:07

Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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В Красноярском крае задержали находившегося в розыске главу района

В Красноярском крае задержан глава Ачинского района Евгений Розанчугов, который с июня этого года находился в федеральном розыске, сообщили в следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия.
Российская газета02:30
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Школьные медики в Екатеринбурге получили право выдавать справки, чтобы разгрузить поликлиники

Согласно директиве, теперь школьный медик, прикрепленный к учебному заведению, может выдать ребенку справку, если тот болел дома в течение пяти дней включительно.
Европейско-Азиатские новости22:33

Глава «Нафтогаза» оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2

Германия вряд ли откажется от "Северного потока — 2" без санкций со стороны США, такое мнение высказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью Янине Соколовой, опубликованном на ее YouTube-канале.
РИА Новости17:27
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