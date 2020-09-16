ИА Красная Весна 13

Правительство Японии намерено развивать отношения с Россией в разных областях, в том числе по заключению мирного договора, заявили в японском МИДе. Ранее сегодня Ёсихидэ Суга стал новым премьер-министром страны, в ближайшие часы он объявит состав правительства.