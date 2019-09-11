Политика
ИзвестияНовое правительство сформировали в Японии
Отмечается, что на прежних должностях в правительстве остались два наиболее близких премьеру Синдзо Абэ политика — генеральный секретарь Суга и министр финансов Таро Асо. Еще 13 человек впервые войдут в состав кабинета министров. Средний возраст нового правительства — 61,5 года.
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StarHit.ru вчера в 22:30
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Российская газета вчера в 14:37
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Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы
Канцлер подчеркнула, что "эти дебаты [в парламенте ФРГ] проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире".
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Вышел трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа
YouTube опубликован трейлер сериала «Смотри». Главную роль в проекте сыграл Джейсон Момоа, известный по роли Аквамена в кинокомиксах DC.
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У посольства США в Кабуле прогремел взрыв в годовщину 11 сентября
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«В результате обстрела посёлка Зайцево полностью уничтожен дом по ул. Рыбалко, 167», — рассказал мэр Горловки, уточнив, что пострадавших в результате очередного преступления ВСУ, к счастью, нет.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона.
News.ru вчера в 12:08
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Роналду стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров ЧЕ
Сборная Португалии нанесла разгромное поражение команде Литвы в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru вчера в 18:51
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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок передразнил наставника «Авангарда» Боба Хартли во время пресс-конференции после матче регулярного чемпионата КХЛ, завершившегося победой «ястребов» со счётом 3:2 ОТ.
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Прославленный командир легендарного антитеррористического подразделения — группы "А", широко известной как "Альфа", генерал-майор, Герой Советского Союза Геннадий Зайцев в среду отмечает 85-летие.
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Названа причина пожара на складе ГСМ под Нижним Новгородом
ГУ МЧС по Нижегородской области обнародовало предварительную причину пожара в Кудьминской промышленной зоне Богородского района.
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