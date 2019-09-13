Театры
Вести.RuНовое прочтение «Ревизора»: детям показали спектакль с изнасилованием
Скандал в культурной жизни Екатеринбурга: в рамках фестиваля "Реальный театр", на который приехали 18 театров из России и Европы, особое внимание привлек спектакль псковского Театра драмы имени Пушкина. Он привез новую интерпретацию гоголевского "Ревизора".
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Прокуратура заинтересовалась спектаклем со сценой изнасилования в екатеринбургском ТЮЗе
Европейско-Азиатские новости12:02
Секс-скандал: в Екатеринбурге на сцене ТЮЗа показали изнасилование
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