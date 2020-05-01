С 1 мая страны ОПЕК+ начинают выполнять условия новой сделки по сокращению добычи нефти. В мае-июне этого года суммарное снижение производства должно достигнуть 9,7 млн баррелей в сутки, с июля по конец декабря - 7,7 млн баррелей в сутки, а с начала 2021 года до мая 2022 года - 5,8 млн баррелей.

Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти вступило в силу

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