Энергетика

Газета.RuГазета.RuНовое соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи вступило в силу

Страны ОПЕК+ с 1 мая начинают выполнять условия нового соглашения по сокращению нефтедобычи. Об этом сообщает РИА "Новости". Согласно достигнутым договоренностям, в мае-июне текущего года суммарное снижение производства должно составить 9,7 млн баррелей в сутки.
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