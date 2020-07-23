Гаджеты

Игромания.руИгромания.руСтекло Gorilla Glass Victus выдерживает падение с двух метров

Как утверждают в компании, это самое крепкое закалённое стекло на рынке. Оно устойчиво к различным механическим воздействиям, в том числе выдерживает падение с высоты до двух метров. Для сравнения, у Gorilla Glass 6 этот показатель равен 1,6 метра, а у Gorilla Glass 5 — 1,2 метра.
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Стекло Gorilla Glass Victus выдерживает падение с двух метров

Игромания.ру16:36

Защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus способно пережить падение с двух метров

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Corning представила самое прочное защитное стекло для смартфонов

Деловое.ТВ12:36

Corning презентовала самое прочное защитное стекло для смартфонов

Astera12:20

Представлено самое прочное защитное стекло для смартфонов

Ferra11:50

Corning подготовила к выпуску самое прочное стекло

MobiDevices14:21

Смартфоны перестанут биться? Представлено закаленное стекло Gorilla Glass Victus

iXBT.com11:17
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Общество

Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России

Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 13:40
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Политика

Сенат США одобрил свою версию проекта военного бюджета на $740,5 млрд

Сенат Конгресса США утвердил свою версию бюджета национальной обороны на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) на $740,5 млрд, сообщает СNВС.
Газета.Ru 16:00
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Шоу-бизнес

Илон Маск предлагал Эмбер Херд защиту от Деппа

Между бывшими супругами Эмбер Херд и Джонни Деппом все еще ведется судебный процесс.
CT news 14:53
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Здоровье

Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
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Политика

ЦИК утвердит порядок досрочного голосования на выборах 13 сентября

В повестке заседания ЦИК первым пунктом стоит вопрос о порядке досрочного голосования избирателей, участников референдума с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов и референдумов в единый день голосования 13 сентября.
News.ru 03:33
Шоу-бизнес

Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз

Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47
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Футбол

Новый сезон чемпионата России по футболу начнётся 8 августа

Матчи первого тура сезона 2020/2021 годов Российской премьер-лиги (РПЛ) состоятся 8 и 9 августа. Об этом сообщает телеканал «360».
Парламентская газета 13:53
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Авто

«Клубный сервис» разобрал самый дорогой УАЗ «Патриот» и разочаровался

Видео, где блогер разбирает топовый российский внедорожник, было опубликовано на YouTube-канале «Клубный сервис».
SpeedMe 16:11
22
Общество

В Подмосковье с 31 июля разрешили проведение досуговых мероприятий

С 31 июля в Подмосковье разрешено проведение досуговых мероприятий.
Российская газета 14:23
31
Экономика

В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости 18:18
Общество

Госдума приняла закон о кальянах и вейпах

Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском вчера в 10:00
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Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
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Происшествия

На перехваченном истребителями США иранском самолете не было военных

Российская газета 17:46
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Происшествия

Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет

RT на русском 14:04
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Политика

Кремль оценил первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев занимается актуальными проблемами региона, которые нужно срочно решать - это вопросы хозяйственного плана и экономики.
Российская газета 08:46
436
Политика

На Украине потребовали завести дело из-за экспериментов США над людьми

Депутаты парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием возбудить дело из-за того, что США якобы незаконно тестировали бактериологическое оружие на украинцах.
Lenta.ru 16:47
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Теннис

Мария Шарапова назвала виновника своей дисквалификации за допинг

CT news 17:02
Армия и оружие

Премьер Армении призвал Баку публично отказаться от применения силы

Премьер Армении Никол Пашинян на заседании правительства в четверг призвал Баку публично отказаться от применения насилия.
РИА Новости 06:28
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Игры

В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia

Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
Evo-rus.com 03:00
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Игры

Показан геймплей Halo Infinite и других игр для Xbox Series X

Вести.Ru 15:10
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Политика

США дали Китаю 72 часа на закрытие консульства в Хьюстоне

Ранее Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.
Международная жизнь 05:25
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Космос

«Роскосмос» установил новый рекорд по времени полета к МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-15" установил рекорд по времени полета к Международной космической станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
РИА Новости 14:24
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Армия и оружие

ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции

Вашингтон, 21 июля 2020, 18:19 — REGNUM ВВС США официально выкупили восемь истребителей пятого поколения F-35A «Лайтнинг-2», выпущенных корпорацией Lockheed Martin для Турции, сообщает 21 июля Defense News.
REGNUM 21 июля в 11:19
51
Игры

Видео: Obsidian показала новую ролевую игру, похожую на Skyrim

REGNUM 15:02
Единоборства

Майк Тайсон и Рой Джонс-младший проведут бой 12 сентября

Два бывших чемпиона мира — 54-летний Майк Тайсон и 51-летний Рой Джонс-младший — подписали контракт на бой.
Allboxing.ru 16:15
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Здоровье

Для спасения Матвея Лоскутникова не хватает 838 866 руб

Если вы решили спасти Матвея Лоскутникова, пусть вас не смущает цена спасения.
Коммерсантъ 18:04
Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Напомним, 20 июля госсекретарь США Майкл Помпео заявил о введении визовых санкций против Кадырова, в соответствии с законом, запрещающим въезд на территорию США иностранцам, причастным к коррупции и нарушениям прав человека.
Инфорос 21 июля в 03:17
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Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
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Музыка

Клип группы Little Big установил рекорд YouTube-канала Евровидения

Клип группы Little Big на песню Uno, размещённый на YouTube-канале конкурса «Евровидение», набрал 134 млн просмотров и стал самым популярным материалом за всё время существования страницы.
RT на русском 21 июля в 08:56
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Политика

Путин обсудил с Трампом сохранение международной безопасности

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого подчеркнули особую ответственность Москвы и Вашингтона за поддержание мира и международной безопасности.
Газета.Ru 14:38
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