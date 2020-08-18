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ГЛАС.RU
ГЛАС.RU

Новое видеообращение Светланы Тихановской появилось на YouTube

На YouTube появилось новое видеообращение бежавшей от репрессий кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихновской по поводу дня рождения её мужа Сергея Тихановского, которого ещё до выборов обвинили в разных преступлениях и арестовали.В источнике
С чего всё началось
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала новое обращение
, в котором поздравила своего мужа Сергея, находящегося в СИЗО, с днем рождения.
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