Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыНовое заседание ОПЕК+ состоится сегодня вечером в режиме онлайн

Встреча станет частью консультаций по вопросам, возникшим на совещании министров ОПЕК и стран, не входящих в картель.
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Минэнерго Азербайджана анонсировало новое заседание ОПЕК+

Взгляд.ру08:59

Названа дата внеочередного заседания ОПЕК+

ИА Красная Весна10:01

Новое заседание ОПЕК+ состоится сегодня вечером в режиме онлайн

Эхо Москвы09:32

Дату нового заседания ОПЕК+ назвали в Азербайджане

Телеканал 360°09:30

Министры стран ОПЕК+ вечером проведут очередное заседание онлайн

Интерфакс09:02

СМИ: Новая видеоконференция ОПЕК+ пройдет 12 апреля

РЕН ТВ10:15

СМИ узнали о новой видеоконференции ОПЕК+ 12 апреля

Известия08:53
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Общество

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru 12:49
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Политика

Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия 00:59
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Происшествия

В Москве загорелся многоэтажный дом

Коммерсантъ 21:59
Общество

МВД предупредило о ложных СМС со штрафами за нарушение самоизоляции

В ведомстве рассказали, что в популярных социальных сетях появилась информация о том, что россиянам стали приходить СМС сообщения с требованиями оплатить штраф за нарушение режима самоизоляции.
ФедералПресс 05:09
52
Общество

В Сбербанке назвали новые схемы мошенничества на фоне коронавируса

Среди других возможных схем мошенничества в Сбербанке назвали телефонные звонки россиянам с сообщениями о якобы их контакте с заражёнными коронавирусом и предложениями платного проведения «тестов» либо покупки дорогостоящих «лекарств».
RT на русском 20:37
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Происшествия

В Миссисипи шесть человек погибли из-за торнадо

Торнадо привели к гибели шести человек в южном американском штате Миссисипи, сообщило местное агентство по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 22:18
Гаджеты

Флагманская линейка смартфонов Huawei P40 появилась в продаже в России

Live24 10 апреля в 07:36
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Энергетика

Цена нефти Brent и WTI росла на открытии торгов

На открытии торгов на бирже ICE цена нефти марок Brent и WTI росла 1-3%.
Коммерсантъ 19:15
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Здоровье

Диетолог нашел альтернативу подорожавшему имбирю

Диетолог Михаил Гинзбург объяснил, что имбирь – действительно неплохой продукт для профилактики вирусных заболеваний, но для него есть альтернатива.
ФедералПресс 20:47
2
Общество

Определены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Стал известен полный список российских регионов, где 12 апреля были зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом.
Piter.tv 11:58
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Общество

Вирусолог рассказал россиянам о жизни после самоизоляции

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн заявил, что переход к нормальной жизни после отмены режима самоизоляции, который произойдет 30 апреля, не произойдет сразу.
Газета.Ru 19:58
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Хоккей

Задоров прокомментировал свои слова о ненависти к России

Защитник клуба НХЛ "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров прокомментировал свои слова о сравнении жизни в России и США.
ProstoProSport 01:10
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Происшествия

В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи

В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
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Общество

YouTube удалил видеоролик с интервью главврача Коммунарки

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что у главного врача Коммунарки Дениса Проценко был обнаружен коронавирус.
ФедералПресс вчера в 07:55
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Происшествия

На въездах в Москву частично перекрыли движение

На всех въездах в Москву частично перекрыли движение транспорта.
Lenta.ru 13:23
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Гаджеты

Китайский процессор KaiXian сравнили с моделями от Intel и AMD

CyberSport.ru 11:28
4
Общество

Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде

Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
Ведомости 09:25
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Общество

На сайте мэра Москвы заработал раздел по оформлению цифровых пропусков

На официальном сайте мэра и правительства Москвы появился раздел по оформлению цифровых пропусков для передвижения граждан.
Известия 21:30
1
Происшествия

В бельгийском Андерлехте произошли массовые беспорядки

Несмотря на запрет массовых мероприятий в условиях пандемии вируса COVID-19, в брюссельской коммуне Андерлехт произошли массовые беспорядки.
Коммерсантъ 06:47
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Игры

Для Mount & Blade 2 вышла новая «кровавая» модификация

Вашингтон, 11 апреля 2020, 07:02 — REGNUM К игре Mount & Blade 2: Bannerlord выпустили модификацию (мод) Dismemberment, которая добавляет в игру новую систему последствий от нанесения ударов противникам.
REGNUM вчера в 00:02
Политика

Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter выразил мнение, что американская гегемония уходит в прошлое.
Известия 00:44
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Религия

С понедельника у православных начинается Страстная неделя

С понедельника, 13 апреля, у православных начинается Страстная неделя Великого поста, которая завершится Пасхой, 19 апреля.
Урал-пресс-информ 13:11
Здоровье

В ВОЗ объяснили, когда маски опасны для людей

Для профилактики коронавируса Минздрав рекомендует соблюдать правила личной гигиены — мыть руки с мылом и прикасаться к лицу только чистыми руками либо чистыми салфетками, носить одноразовые медицинские маски, которые нужно менять каждые два часа.
РИА Новости 21:32
Космос

В 2021 году на МКС проведут эксперимент «Вампир»

В 2021 году к МКС запустят многофункциональный лабораторный модуль, на котором планируется провести эксперимент «Вампир», что расшифровывается как «вращающееся магнитное поле».
News.ru 10:13
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Политика

Песков рассказал об отменном здоровье Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что здоровье у Владимира Путина отменное, сейчас все контакты главы государства проходят в режиме видеоконференций, сообщает РИА Новости.
РИАМО вчера в 09:04
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Шоу-бизнес

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова из-за безденежья продают недвижимость

Виктор и Наталья согласились в надежде на то, что смогут быстрее продать недвижимость.
Комсомольская правда 18:52
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Общество

В Греции спрогнозировали начало туристического сезона

Ореанда-Новости вчера в 05:55
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Энергетика

Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена

Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета 14:32
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Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
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Общество

Оперштаб назвал причину пробки из машин скорой помощи в Химках

Радио Sputnik вчера в 12:39
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