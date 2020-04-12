Встреча станет частью консультаций по вопросам, возникшим на совещании министров ОПЕК и стран, не входящих в картель.

Новое заседание ОПЕК+ состоится сегодня вечером в режиме онлайн

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