Недвижимость

Соловей.ИнфоСоловей.ИнфоНовое жилье в Москве подорожало на десять процентов

В столице средняя стоимость квадратного метра нового жилья по итогам 2019 года увеличилась за 12 месяцев на 9%. Она составляет в среднем 220 тысяч рублей. Цена среднестатистической продаваемой квартиры выросла на 10% до 12,8 млн рублей. В Зеленограде «квадрат» прибавил в стоимости почти 19%.
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Исследование: квартиры в новостройках Москвы за год подорожали почти на 10%

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За год квадратные метры в Астрахани подорожали на 3200 рублей

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Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
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Происшествия

В «Домодедово» задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет

Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Интерфакс вчера в 07:53
Финансы

Рубль поднимается к евро в начале торгов

В начале торговой сессии в пятницу, 31 января, рубль стал подниматься к евро и немного опустился к доллару.
Газета.Ru 02:10
Политика

Власти Грузии уклоняются от Сергея Лаврова

Грузинские власти не исключают того, что запланированное на 15 мая заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) по их просьбе будет перенесено из Тбилиси в Страсбург.
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Общество

В России могут увеличить штрафы за превышение скорости

Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
Газета.Ru 01:55
Энергетика

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Итоговый тариф вырос, но при этом снизились объемы прокачки газа через Украину, замечает источник, близкий к российской стороне переговоров с «Нафтогазом», — в 2019-м «Газпром» прокачал через территорию Украины около 90 млрд куб. м, то есть почти в 1,5 раза больше текущего плана.
РБК вчера в 23:00
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
Экономика

Средняя ставка выданной ипотеки упала до 9% годовых

К 1 ноября средневзвешенная ставка выданных за месяц кредитов впервые за историю наблюдений (с 2006 г.) достигла 9,4%. После этого она еще дважды обновила исторический минимум и к январю составила 9%.
Ведомости 01:54
Политика

Мнения россиян о цели поправок в Конституцию разделились пополам

Мнения россиян о целях поправок в Конституцию разделились практически поровну: почти 50% считают, что они нужны президенту РФ Владимиру Путину для закрепления своей власти, такое же количество граждан уверены в их нацеленности на реформу госуправления, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".
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Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
Экономика

Силуанов рассказал об источниках денег для послания президента

Напомним, ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что дополнительные расходы по финансированию задач, поставленных в послании президента до 2024 года составят 4,128 трлн рублей.
REGNUM вчера в 22:32
Происшествия

Взрыв произошел на заводе в Орловской области

Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
ТАСС 03:17
Политика

Владимир Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления

На заседании Совета по развитию гражданского общества президент дал задание Генпрокуратуре и Роскомнадзору проанализировать судебную практику по делам о защите чести и достоинства, возбужденную после распространения в сети фейков.
66.ru вчера в 07:53
Политика

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

Экс-президент Украины Леонид Кравчук объяснил свое недавнее заявление в программе «60 минут» телеканала «Россия 1» о том, что глава нацистской Германии Адольф Гитлер и советский лидер Иосиф Сталин встречались во Львове до начала Второй мировой войны.
Известия 29 января в 07:58
Общество

В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса

В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса: производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за распространения нового смертельного вируса.
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Футбол

Скоростной Катар: в Дохе стартует футбольный мини-турнир

В ближайшие выходные в Катаре стартует зимний турнир «Кубок Париматч Премьер». В этом году он получил международный формат.
Известия вчера в 16:00
Футбол

Кокорин: уйду в аренду, когда в «Зените» скажут, что я не нужен

Газета.Ru 01:19
Общество

С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия

С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Алтайская правда 00:03
Происшествия

Руководителя следственного отдела в Новосибирске задержали за взятку

В Новосибирске возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере, главным фигурантом которого стал один из руководителей межрайоннного следственного отдела СУ СК по Новосибирской области.
Российская газета 03:07
Происшествия

В Индии застрелили мужчину, взявшего в заложники более 20 детей

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Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на угасающую из-за алкоголя мать

iReactor 00:09
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УАЗ в 2019 году увеличил экспорт на 29%

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Правительство Чувашии отправлено в отставку

Правительство Чувашии в полном составе ушло в отставку после того, как новый врио главы республики Олег Николаев вступил в должность.
REGNUM 01:33
Происшествия

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Дана Борисова, ведущая и актриса из РФ, решила разместить на своей странице в Instagram фото с отдыха, на которых она позирует в купальнике.
Discover24 вчера в 02:55
Здоровье

Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса

Минздрав в четверг, 30 декабря, опубликовал временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции 2019-nCoV.
Фармацевтический вестник вчера в 10:49
Политика

Оливер Стоун: США стали «силой зла» и это вернётся бумерангом

Соединённые Штаты стали «силой зла» в глазах простых людей и это зло вернётся бумерангом, заявил 30 января всемирно известный американский кинорежиссёр Оливер Стоун в интервью RT.
REGNUM вчера в 14:57
Наука

В США выпустили в природу генетически модифицированных бабочек

Национальное Аграрное Агентство 29 января в 23:55
Происшествия

В Россию вернулся четырнадцатый участник «лондонского списка» Титова

Входящий в "лондонский список Титова" соучредитель ООО "Уваровский маслозавод-элеватор" (Тамбовская область) Михаил Ершов вернулся в Россию, став четырнадцатым по счету бизнесменом, согласившимся вернуться в обмен на гарантии неприменения меры пресечения в виде заключения под стражу до решения суда.
ТАСС 02:22
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