Недвижимость

Соловей.ИнфоСоловей.ИнфоНовое жилье в Москве подорожало на десять процентов

В столице средняя стоимость квадратного метра нового жилья по итогам 2019 года увеличилась за 12 месяцев на 9%. Она составляет в среднем 220 тысяч рублей. Цена среднестатистической продаваемой квартиры выросла на 10% до 12,8 млн рублей. В Зеленограде «квадрат» прибавил в стоимости почти 19%.
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