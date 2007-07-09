Недвижимость
Соловей.ИнфоНовое жилье в Москве подорожало на десять процентов
В столице средняя стоимость квадратного метра нового жилья по итогам 2019 года увеличилась за 12 месяцев на 9%. Она составляет в среднем 220 тысяч рублей. Цена среднестатистической продаваемой квартиры выросла на 10% до 12,8 млн рублей. В Зеленограде «квадрат» прибавил в стоимости почти 19%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Квадратный метр жилья в новостройках Кубани подорожал за год на 10,1%
Коммерсантъ Краснодарвчера в 08:40
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 00:04, Ашберн
Политика
Оливер Стоун назвал США «силой зла»
Мы стали силой зла для людей, для тех, кто хочет реформ, для тех, кто стремится изменить положение вещей.
Гаджеты
Кнопочный слайдер за 3 тысячи рублей появился в России
Экономика
FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
В статье говорится, что, несмотря на некоторое замедление экономического роста под воздействием санкций, российская экономика развивается стабильнее, чем ранее.
Армия и оружие
Минобороны РФ рассекретило документы о Ялтинской конференции
Как сообщало ИА REGNUM, 17 января к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских оккупантов Минобороны России рассекретило документы из фондов Центрального архива ведомства, касающиеся освобождения Красной армией польской столицы.
Политика
Нетаньяху и помилованная Путиным Иссахар вернулись в Израиль
Экономика
Богатейший человек мира заработал 13 млрд долларов за 15 минут
Глава Amazon Джефф Безос стал богаче на 13,2 миллиарда долларов всего лишь за 15 минут.
Кино
На экранах «Маленькие женщины» Греты Гервиг
На экранах «Маленькие женщины» Греты Гервиг В прокат вышла костюмная мелодрама Греты Гервиг «Маленькие женщины», номинированная на шесть «Оскаров».
Происшествия
Кассир столичного магазина одним ударом убил покупателя
Мужчина скончался после того, как его ударил кассир магазина в столичном районе Зюзино.
Политика
В бундестаге рассказали, как НАТО обманула СССР при Горбачеве
НАТО нарушила обещание, данное СССР, и расширяется на Восток, подступая к границам страны, заявил официальный представитель фракции "Левые" по внешнеполитическим вопросам в немецком бундестаге Александер Ной в статье для портала Freiheitsliebe.
Общество
Режим ЧС введен в Забайкалье на границе с Китаем из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации введен в поселке Забайкальск, расположенном на границе России и Китая, для противодействия распространению нового типа коронавируса.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Общество
В Керчи заявили, что дарили блокадникам пироги с мясом, а не хлеб
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Армия и оружие
Польша покупает у США 32 истребителя F-35
Польские и американские переговорщики подготовили к подписанию твердый контракт на поставку ВВС Польши 32-х истребителей 5-го поколения F-35A.
Общество
Эксперты назвали новую причину разводов россиян
У россиян появилась новая причина разводов: это инфантильность одного из партнёров.
Происшествия
В Волгограде зарезали 16-летнюю звезду «Ералаша»
20-летний житель Волгограда задержан по подозрению в убийстве 16-летнего подростка.
Политика
Мишустин прибыл в Казахстан на встречу премьер-министров ЕАЭС
Футбол
Сёмин подтвердил уход Смолова в «Сельту»
Гаджеты
Google упростила процесс перепрошивки смартфонов Android
Android Flash Tool корректно работает с браузерами: Microsoft Edge 79 и новее, Opera 43 и новее, Chrome с версии 61.
Общество
Раскрыта цена шенгена для россиян после введения новых правил
В пресс-службе представительства Еврокомиссии в Москве раскрыли цену визового сбора для россиян после введения новых правил получения шенгенской визы.
Происшествия
Во Владивостоке произошел взрыв в жилом доме
В одном из жилых домов во Владивостоке произошел взрыв.
Происшествия
На отца брошенных в Шереметьево детей завели дело об истязаниях
Следственные органы СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО возбудили уголовное дело в отношении мужчины, оставившего маленьких сыновей в аэропорту Шереметьево.
Технологии
Дуров предупредил об опасности WhatsApp
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале.
Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Общество
В Союзе садоводов России разъяснили особенности «налога на огород»
Несколько дней назад Госдума одобрила в третьем чтении закон, который фермеры окрестили «налогом на огород».
Здоровье
В КНР число жертв коронавируса достигло 213
Число заболевших в Китае пневмонией, вызванной новым коронавирусом, достигло 9390 человек, 213 скончались.
Технологии
Mail.ru Group открыла предзаказ на свою умную колонку
Корпорация Mail.ru Group 29 января откроет предзаказ на умную колонку «Капсула», устройство поступит на прилавки магазинов к концу первого квартала.