Экономика
Соловей.ИнфоНовое жилье в Москве подорожало на десять процентов
В столице средняя стоимость квадратного метра нового жилья по итогам 2019 года увеличилась за 12 месяцев на 9%. Она составляет в среднем 220 тысяч рублей. Цена среднестатистической продаваемой квартиры выросла на 10% до 12,8 млн рублей. В Зеленограде «квадрат» прибавил в стоимости почти 19%.
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Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.
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Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Политика
Названа зарплата Медведева в Совбезе
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МИД ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой
Слова президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой войны переходят всякие границы, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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