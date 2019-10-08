Политика

КоммерсантъКоммерсантъНового главу ФСИН нашли в Красноярске

Нового главу ФСИН нашли в Красноярске Как и предполагал "Ъ", директором Федеральной службы исполнения наказаний вместо отправленного на пенсию Геннадия Корниенко был назначен Александр Калашников, до недавнего времени возглавлявший УФСБ по Красноярскому краю.
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с чего всё началось
Новым главой Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал бывший глава управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников, следует
 из информации в разделе «Руководство» на сайте ведомства.
РБК06:38

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Нового главу ФСИН нашли в Красноярске

Коммерсантъ14:49

Александр Калашников назначен директором ФСИН

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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 20:20, Вашингтон
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