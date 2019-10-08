с чего всё началось

Нового главу ФСИН нашли в Красноярске Как и предполагал "Ъ", директором Федеральной службы исполнения наказаний вместо отправленного на пенсию Геннадия Корниенко был назначен Александр Калашников, до недавнего времени возглавлявший УФСБ по Красноярскому краю.

Политика Москва поставила Киеву условия по транзиту российского газа Ранее о возможности продлить на год контракт на прокачку нашего голубого топлива в Старый Свет через ГТС Украины сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках форума "Российская энергетическая неделя".

Авто Новым гендиректором Nissan выбран Макото Уcида Новым генеральным директором концерна Nissan Motor выбран менеджер Макото Усида, занимающий в настоящее время пост президента китайского совместного предприятия Nissan.

Авто Skoda назвала российские цены на обновленный Skoda Superb На территории РФ стартовали продажи обновленной версии Skoda Superb, поэтому в Сети появились цены на все комплектации модели в кузове универсал и лифтбек.

Здоровье Южносахалинцам предлагают сделать прививки от кори Вакцинация от кори входит в национальный календарь прививок и проводится в первый год жизни ребенка, ревакцинация — в 6-7 лет.

Общество В России могут запретить крафтовое пиво В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.

Баскетбол Китайцы уничтожают следы «Хьюстон Рокетс» В социальных сетях появилось видеозапись того, как в Китае закрашивают логотип команды НБА «Хьюстон Рокетс».

Авто Представлен новый минивэн Toyota Granace На Токийском автосалоне состоится презентация полноразмерного минивэна Toyota Granace. Фирма уже выложила в интернет данные новинки.

Общество В Госдуме предложили ввести новую систему возрастной маркировки Депутаты Госдумы подготовили законопроект, по которому предлагается ввести более общую систему возрастной маркировки произведений литературы и искусства, например «для дошкольников», «для семейного просмотра» или «не рекомендовано для детей».